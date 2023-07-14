Омбудсмен: нельзя ограничивать право на образование детям без школьной формы

Учебное заведение имеет право установить правило о ношении школьной формы, но отсутствие школьной формы не может быть поводом ограничивать право на образование, заявил агентству LETA омбудсмен Юрис Янсонс.

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По его словам, учебное заведение устанавливает свои внутренние правила, в том числе касающиеся того, в какой одежде школьники могут находиться в школе. В то же время, согласно принципу хорошего управления, школе следует привлечь к разработке этих правил школьников, их родителей или опекунов.

По его мнению, если школа устанавливает деловой стиль и ношение логотипа школы, это способствует развитию культуры одежды у школьников и воспитывает чувство принадлежности школе. Однако, если родители в силу финансовых причин не могут позволить себе купить школьную форму или если эту форму им запрещают религиозные или другие принципы, школа должна предусмотреть возможность сделать исключения. Даже если у школьника нет формы, у него есть право на получение образования, участие в уроках и школьных мероприятиях наравне со всеми.