Омбудсмен: непривитые жители жалуются на закрытый доступ к банкомата в торговых центрах

Омбудсмен Юрис Янсонс получил жалобы на ограниченный доступ к банкоматам в торговых центрах от жителей, которые не владеют ковид-сертификатом. Об этом пишет агентство LETA.

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Согласно распоряжению Кабинета министров, торговые центры с общей площадью более 1500 квадратных метров могут предоставлять услуги только в эпидемиологически безопасной среде. Это значит, что жители без ковид-сертификата не могут получить доступ к банкоматам.

Янсонс заметил, что нередко банкоматы размещаются в торговых центрах, по близости с жилыми районами нет филиалов банка или же приходится ждать несколько дней, чтобы снять деньги в отделении. У латвийцев ограничены возможности совершать ежедневные платежи, поскольку не всегда возможно заплатить за товар или услугу в безналичной форме.

Омбудсмен призывает Кабмин оценить необходимость принятия мер по обеспечению доступа к банкоматам в торговых центрах для непривитых жителей. По его мнению, нынешние ограничения несоразмерно нарушают права на собственность и противоречат постановлению “Об объявлении чрезвычайной ситуации” - оно предусматривает, что финансовые услуги можно получать без предъявления сертификата.

Также Янсонс призывает оценить, не ограничен ли доступ жителей к другим основным услугам, например, покупке лекарств, посещению семейного врача, телекоммуникационным услугам. Особенно это актуально для мест, где эти услуги доступны только в больших торговых центрах.