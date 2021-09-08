Омбудсмен о волнениях в центре размещения беженцев "Муцениеки": права человека – это не анархия

"Латвия обеспечивает минимальные стандарты прав человека, установленные на международном уровне. Мы регулярно следим за этими процессами. Если люди выражают недовольство, это нужно ценить и рассматривать по существу. Хочу отметить, что права человека — не анархия и вседозволенность. Каждый, кто попадает в другую страну, должен следовать правилам, установленным в этой стране", — прокомментировал волнения в центре размещения беженцев "Муцениеки" омбудсмен Юрис Янсонс во время телепередачи TV24.

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Омбудсмен указал, что Латвия обязалась предоставить убежище и помочь людям, находящимся в опасности, но это также означает, что люди, принявшие поддержку от Латвии, должны подчиняться установленным в Латвии процедурам и следовать им.

Янсонс добавил, что у людей есть право быть неудовлетворенными какими-то аспектами, но вопрос, какими. “Если главный аспект – желание продолжить путь в страну Евросоюза с большим уровнем благосостояния, получается, уже с самого начала у просителей убежища был другой мотив”, – сказал омбудсмен.

С 7 сентября в центре "Муцениеки", где размещены соискатели убежища на территории Латвии, был объявлен карантин. По данным TV3 ziņas, беженцы остро восприняли эту информацию и в центре начались волнения.