Омбудсмен обратился к Кариньшу: нужно срочно решить проблему PMLP

Омбудсмен направил письмо премьеру Кришьянису Кариньшу, в котором призывает правительство усилить возможности Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Об этом агентству LETA сообщили в офисе омбудсмена.

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В письме омбудсмен призывает немедленно найти решение, чтобы основные услуги PMLP были доступны жителям в разумные сроки, не дольше, чем 30 дней. Ответ от главы правительства о запланированных мероприятиях омбудсмен рассчитывает получить до конца мая.

По мнению омбудсмена, нынешняя доступность основных услуг PMLP, таких как выдача документов, удостоверяющих личность, вызывают опасения по поводу соблюдения принципов надлежащего администрирования. Происходящее указывает на системные недостатки в организации учреждения, что в целом подрывает авторитет государственного управления Латвии.

По информации, имеющейся в публичном медиапространстве, сложности с получением услуг PMLP появились еще летом 2021 года. Омбудсмен с пониманием относится к объяснениям, которые по этому поводу представила директор PMLP Майра Розе и приветствует запланированные меры по улучшению работы управления. При этом нынешняя ситуация неприемлема и требует безотлагательного исправления, считает омбудсмен.

Во-первых, недоступность основных услуг может влиять на основные права любого человека.

Во-вторых, в Латвии официальный документ, удостоверяющий личность — обязателен по закону. Нельзя допустить, чтобы из-за неэффективных действий государства с 1 января 2023 года возникла ситуация, при которой все граждане или неграждане Латвии, достигшие 15-летнего возраста, не имеют возможности получить удостоверение личности, пишет омбудсмен.

В-третьих, работники PMLP имеют право на справедливые, безопасные и здоровые условия труда, включая право на нормальную рабочую нагрузку и справедливую оплату.

По словам омбудсмена, на ситуацию однозначно повлияла пандемия Covid-19 и поток беженцев, который вызвала война в Украине.

По мнению омбудсмена, за неспособность PMLP эффективно обеспечивать основные услуги отвечает Министерство внутренних дел, действия которого не соответствуют принципам надлежащего управления.

Уже сообщалось, что в конце апреля правительство решило выделить 223 812 евро из бюджета на непредвиденные случаи для 20 временных рабочих мест в PMLP. Эти рабочие места планируется содержать с 1 июня до 31 декабря этого года, чтобы снизить нагрузку на постоянных работников управления.