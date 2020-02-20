Омбудсмен обратится в Конституционный суд, если Сейм не увеличит зарплаты медикам до июня
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Сейм должен до 1 июня изменить бюджет этого года и выполнить данное обещание повысить зарплаты медикам. В противном случае омбудсмен Юрис Янсонс грозится обратиться в Конституционный суд. Об этом он заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV.

Еще в декабре Янсонс говорил, что голосование депутатов Сейма за бюджет 2020 года антиконституционно. На этой неделе он отправил депутатам письмо с предложением внести изменения в закон о бюджете 2020 года.

По словам омбудсмена, этим законом были нарушены три принципа: законность, демократия и долговечность. Он выразил надежду, что депутаты, получив его предупреждение, будут вести себя с пониманием и ответственностью.

"Если нет, обратимся в Конституционный суд", — пообещал он.

В декабре 2018 года Сейм принял закон о том, что в следующем году на увеличение зарплат медработникам будет отведено 120 миллионов евро. Это позволило бы увеличить зарплаты на 20%. Однако потом коалиция признала этот закон ошибкой, потому что на эти цели удалось выделить только около половины намеченной суммы.

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