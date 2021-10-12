Омбудсмен: обязательная вакцинация от Covid-19 касается и депутатов Сейма

Требование об обязательной вакцинации против Covid-19 в государственных и муниципальных учреждениях распространяется также на депутатов Сейма и самоуправлений, заявили агентству LETA в Бюро омбудсмена.

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Как указали в Бюро омбудсмена, пункт 5.3 из приказа об объявлении чрезвычайной ситуации прямо оговаривает, что сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных учреждений с 15 ноября смогут выполнять свои обязанности только в том случае, если у них есть ковид-сертификат.

Список государственных чиновников четко указан в Законе о предотвращении конфликта интересов в работе государственных должностных лиц. В качестве госчиновников указаны президент страны, премьер-министр, министры, министры особого назначения, парламентские секретари, депутаты Сейма, муниципальные избранники.

"Таким образом, к ним также относится требование об обязательной вакцинации", — указали в Бюро омбудсмена.

Как уже ранее сообщало агентство LETA, что, согласно опубликованному Министерством благосостояния материалу для работодателей, невакцинированных сотрудников можно отстранить от работы или уволить в соответствии с Законом о труде.

Учитывая, что в результате пандемии Covid-19 не было внесено никаких изменений в правовое регулирование трудовых отношений и был создан специальный регламент, адаптированный к этой ситуации, регулирование прав и обязанностей работодателей и работников можно найти в Законе о труде, подчеркнули в Минблаге.

Если работодатель не может реструктурировать свою деятельность и предложить удаленную работу, тогда рабочие обязанности должны выполняться очно с предъявлением сертификата. Если существует необходимость в очной работе, есть несколько возможных решений, пояснили в Минблаге.

Один из вариантов — отстранение от работы. Это временный запрет для сотрудника, который также предусматривает тот факт, что работнику не будут выплачивать зарплату за время отстранения от должности.