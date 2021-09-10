Омбудсмен: очная учеба для студентов-очников только с "ковидным" сертификатом — не нарушение прав человека

Решение разрешить с середины октября очно учиться только тем студентам-очникам, которые могут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, соответствует Сатверсме и не оценивается как нарушение прав человека, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Омбудсмен получил заявления от ряда жителей о новом порядке организации занятий в новом учебном году. В жалобах утверждается, что требование сертификата дискриминирует невакцинированных студентов.

Юрис Янсонс отметил, что ограничение права на обучение непривитых лиц предусмотрено постановлением Кабинета Министров, согласно которому очно могут учиться вакцинированные и переболевшие Covid-19. До 10 октября посещать занятия могут студенты, предъявившие негативный тест. Обучение проходит удаленно только в случае, если вуз принял соответствующее решение.

Омбудсмен отмечает, что эти требования обоснованы, нарушение прав человека не констатировано. То есть, ограничение, содержащееся в правилах Кабинета министров, соответствует Сатверсме.

Как пояснил омбудсмен, согласно правилам Кабинета Министров, учебный процесс фактически может реализовываться двумя способами.

Во-первых, очные занятия, и в этой модели организации учебного процесса участвуют только вакцинированные, переболевшие Covid-19 и прошедшие тестирование до 10 октября этого года.

Во-вторых, поскольку высшие учебные заведения имеют право принимать решение о полном или частичном прохождении индивидуального курса дистанционно, при наличии уважительной причины высшие учебные заведения могут также организовать учебный процесс, при котором часть обучения проходит лично, а частично — индивидуально и удаленно, но при

условии, что уровень качества обучения не снизится.