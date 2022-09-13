Омбудсмен: политики должны срочно пересмотреть уровни минимальных доходов

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает правительство пересмотреть уровни минимальных доходов уже в октябре, сообщает агентство LETA. Речь идет о необходимости повыстить зафиксированный в нормативных актах гарантированный уровень минимальных доходов (GMI), к которому привязана возможность получать государственное пособие социального обеспечения.

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Также омбудсмен призывает правительство добиться того, чтобы планируемое повышение минимальной пенсии и государственного социального пособия с января следующего года достигло граждан уже в январе, а не в мае, как планируется сейчас.

Чтобы уменьшить негативное влияние быстрой инфляции, Сейм принял решение в июле этого года провести индексацию государственных пенсий на два месяца раньше, а именно в августе, увеличив пенсии в среднем на 23%. Однако размер государственного социального пособия и уровень GMI, несмотря на высокую инфляцию, остались неизменными, подчеркнул Янсонс.

Минимальный уровень доходов этих людей по-прежнему рассчитывается по статистическим данным 2018 года. Янсонc подчеркивает, что большинство получателей государственного социального пособия — люди с ограниченными возможностями.

Уже в конце 2020 года, когда Сейм и правительство после нескольких приговоров Конституционного суда, связанных с GMI, внесли изменения в нормативные акты, однако омбудсмен указал, что указания, содержащиеся в постановлениях Конституционного суда, не были должным образом реализованы.

"То, что происходит такая задержка, — это, по сути, вопиющее игнорирование, даже издевательство над решениями Конституционного суда", — считает Янсонс.

Учитывая значительный рост потребительских цен, можно сделать вывод, что ни уровень GMI (109 евро на первое или единственное лицо и 76 евро на остальных лиц в домохозяйстве), ни размер пособия государственного социального обеспечения (средний размер пособия в июле 2022 года 163,43 евро) сегодня не могут покрыть даже расходы на приобретение продуктов питания.

Расчет необходимых расходов на минимальную продовольственную корзину, по данным исследования 2021 года, показывает, что прирост таких расходов составил 24,3%, достигнув 188,69 евро для взрослого человека, 176,10 евро для сениора, сообщает Бюро омбудсмена.

Таким образом, можно прогнозировать, что даже запланированное на 2023 год повышение GMI (со 109 до 125 евро) будет недостаточным для обеспечения жителям достойной жизни.

Поэтому правительству также надо внести коррективы в расчет порога GMI, который планируется ввести с 1 января 2023 года, с учетом текущей социально-экономической ситуации и соответствующим образом обновить методологию порога минимального дохода, призывает Янсонс.

Также омбудсмен рекомендует обеспечить выплату государственного социального пособия и повышенной минимальной пенсии с 1 января 2023 года, а не откладывать их выплату на четыре месяца.

Омбудсмен уже ранее критиковал то, что в законах зафиксированы конкретные цифровые значения, а не метод, который обеспечил бы достаточно регулярный и адекватный пересмотр уровня минимального дохода. Янсонс указывал на то, что GMI должен позволять людям выжить, обеспечив свои основные потребности: как минимум расплатиться за еду, одежду, жилье, услуги здравоохранения и образования.

Омбудсмен попросил правительство проинформировать о выполнении этих рекомендаций до 30 сентября.