Омбудсмен: пособия за простой полагаются и плательщикам патентной платы

Пособия за простой причитаются и плательщикам патентной платы, считает омбудсмен Юрис Янсонс.
На сайте бюро омбудсмена сказано, что государство решило выплачивать пособие за простой нескольким группам лиц, на доходы которых негативно повлиял кризис Covid-19, и одной из этих групп являются самозанятые лица. "Однако не все самозанятые лица с точки зрения государства этого заслуживают", - подчеркивает Янсонс.
По мнению омбудсмена то, что плательщики патентной платы не могут получить пособия за простой абсолютно несправедливо по нескольким причинам. Во-первых, эти налогоплательщики работают в соответствии с официальным латвийским налоговым режимом, во-вторых, они работают в соответствии с выдвинутыми государством правилами, в том числе в отношении контроля денежных потоков, а в-третьих, этих людей кризис затронул точно так же, как и других самозанятых лиц, заявил Янсонс, подчеркнув, что не понимает, почему правительство не нашло справедливых решений для плательщиков патентной платы, ведь они являются такими же налогоплательщиками, как и остальные самозанятые лица.
Как сообщалось, Служба госдоходов будет выплачивать пособия за простой и самозанятым лицам, которые получают также небольшие доходы от работы по найму на неполную ставку, если их зарплата составляет менее 430 евро в месяц.
Пособие за простой смогут получать также самозанятые лица с дополнительным доходом от творческой или педагогической работы, если их доходы от этой работы не превышают размера минимальной зарплаты - 430 евро в месяц.