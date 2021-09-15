Омбудсмен: права одного человека не могут преобладать над правом общества на здоровье и жизнь

Права и интересы одного человека не могут преобладать над правом общества на здоровье и жизнь даже во время пандемии Covid-19, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

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В офис омбудсмена регулярно поступает критика и вопросы об ограничениях, связанных с пандемией. Янсонс признает, что, например, в случае с тестирование школьников существуют некоторые несоответствия и отклонения от первоначального плана, что может вызывать у общества вопросы.

Однако, омбудсмен добавил, что обязанность государства — принимать такие меры, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности, и чтобы возможности медицинских учреждений не оказались под угрозой. "Если в один момент сложится ситуация, что больница не сможет предоставлять все услуги, станет актуальным вопрос о том, как защитить права человека на жизнь".

По мнению омбудсмена, можно рассматривать обязательную вакцинацию от Covid-19 для представителей отдельных профессий, которые работают в тесном контакте с людьми — уже сейчас есть ряд инфекционных заболеваний, вакцинация от которых обязательна согласно закону.

В "Законе об охране труда" указано, что работодатель обязан обеспечить безопасную рабочую среду, то есть все условия должны быть безопасными, заявил омбудсмен, напомнив, что все мы отвечаем за то, чтобы по возможности скорее начать жить нормальной жизнью и избежать дальнейшего распространения Covid-19.

Комментируя случаи, когда из-за одного инфицированного Covid-19 человека в самоизоляцию приходилась отправляться сотне, Янсонс говорит, что права одного не могут преобладать над интересами общества.