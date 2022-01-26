Омбудсмен призвал сделать спортивные передачи более доступными для слабовидящих людей

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает портал Латвийского телевидения и Латвийского радио LSM.lv, а также VSIA “Латвийское телевидение” обеспечить доступность спортивных программ для людей с нарушениями зрения.
Как сообщается на сайте Бюро омбудсмена, Янсонс получил заявление от жителя, который сравнительно недавно потерял зрение. Человек упомянул, что хотел бы получать информацию в соответствии со своими способностями и потребностями — иметь возможность смотреть спортивные передачи по телевидению, особенно Олимпийские игры.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, люди с ограниченными возможностями должны иметь такой же доступ к информации, как и остальные жители. Омбудсмен подчеркнул, что упомянутая мера распространяется на всех поставщиков услуг, в том числе на общественные СМИ.
Янсонс указал, что людям с нарушениями зрения — как жителям с инвалидностью, так и сениорам — подробное описание ситуации максимально помогает понять, что происходит на экране. Например, если зрячий человек видит спортсмена на экране, может прочитать его имя и фамилию, а также другую информацию в титрах и параллельно слушать речь диктора о не связанных со спортом вопросах, то слабовидящим людям эта информация никак не помогает.
Янсонс указал, что людям с нарушениями зрения помогают понять происходящее на экране такие фразы комментаторов, как "человек X идет на старт, на трассе человек Y пробегает мимо спортсмена Z, а у человека M на данный момент лучший результат по времени". Слабовидящие люди также ценят информацию о том, у кого находится мяч или шайба, когда речь идет о командных играх, отметил омбудсмен.
Омбудсмен предлагает спортивным комментаторам ознакомиться с информацией и тем, как они могут комментировать происходящее во время спортивных мероприятий, чтобы информация дошла до максимально широкой аудитории.