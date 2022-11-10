Омбудсмен призывает правительство пересмотреть государственные социальные пособия

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает правительство действовать в соответствии с установленными им критериями и пересмотреть государственные социальные пособия, сообщил замруководителя отдела коммуникации и международного сотрудничества бюро омбудсмена Эдгар Лакутис.

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Омбудсмен не удовлетворен действиями Кабинета министров в сфере пересмотра государственных социальных пособий. Правительство информировало омбудсмена, что важно регулярно пересматривать размер государственных социальных пособий исходя из социально-экономических показателей, но в то же время не менее важно учитывать возможности государственного бюджета.

Кроме того, в Кабинете министров заявили, что в настоящее время ведется работа над декларацией нового правительства, которая также может включать инициативы по улучшению поддержки семей с детьми. Однако, по мнению омбудсмена, нынешняя позиция правительства в вопросах социальной политики вызывает сомнения в позитивном решении.

Янсонс уже ранее обращал внимание правительства на то, что цены на товары и услуги и средняя заработная плата в стране существенно выросли, а размер пособий и доплат не пересматривался уже несколько лет. Сюда следует отнести пособия по рождению и уходу за ребенком, доплаты к семейному государственному пособию на ребенка-инвалида, к пособию по уходу за несколькими одновременно родившимися детьми.

Омбудсмен призывал правительство до 1 ноября пересмотреть размер пособия и доплат по рождению ребенка и пособия по уходу за ребенком с учетом показателей инфляции и изменения средней заработной платы в стране. В свою очередь до 1 января 2023 года омбудсмен призывает правительство усовершенствовать правовую базу путем включения в закон о государственных социальных пособиях единых критериев, основанных на социально-экономических показателях, для определения и пересмотра размеров пособий.

В ответном письме Кабинет министров пояснил, что государственные социальные пособия финансируются из основного бюджета, поэтому их размер зависит от финансовых возможностей государства и политических решений. Государственные социальные пособия являются универсально выплачиваемыми пособиями, независимо от уровня дохода получателя или домохозяйства.

Правительство обращает внимание на то, что данные социальные пособия не являются и никогда не определялись в качестве основного или единственного дохода людей, заменяющего доход от заработной платы.

Также, как указал Кабинет министров, если бы размер государственных социальных пособий пересматривался, исходя только из социально-экономических показателей, то государство возложило бы несоразмерную нагрузку на бюджет, что могло бы негативно сказаться на социальном обеспечении других людей.

Янсонс не согласен с аргументами правительства. Как указал омбудсмен, правительству была направлена просьба пересмотреть пособия в соответствии с установленными им же самим критериями, а не взять на себя заботу о детях. Он отметил, что в стране выросли цены на детские товары и услуги, выросла и средняя заработная плата, но не пересмотрены пособия по случаю рождения ребенка, хотя рождаемость с 2015 года снизилась. Это означает, что соответственно уменьшился и объем бюджетных средств для выплаты пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком.