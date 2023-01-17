Омбудсмен призывает Сейм ратифицировать Стамбульскую конвенцию, гарантировать права однополых пар и бороться с языком ненависти

Омбудсмен Юрис Янсонс направил в недавно избранный 14-й Сейм письмо, в котором указал депутатам на существующие в сфере прав человека недочеты в законодательстве.

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О Стамбульской конвенции

"Высоко ценю то, что Латвия уже многое сделала, как улучшив нормативное урегулирование, так и проводя различные акции в рамках борьбы с насилием. Однако нынешнего правового регулирования недостаточно для борьбы с насилием", — говорится в письме Юриса Янсонса депутатам: " Поэтому призываю Сейм ратифицировать Стамбульской конвенции, поскольку я уверен, что Стамбульская конвенция как международный документ поможет более эффективно бороться с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а также постепенно искоренять различные стереотипы, укорененные в гендерных ролях. Подчеркну, что Конституционный суд признал нормы Стамбульской конвенции в качестве специальной меры осуществление защиты женщин от насилия соответствующими Сатверсме".

В приложении к письму подчеркивается, что в Латвии насилие не искоренено. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчин в возрасте 18-74 лет переживали физическое или сексуальное насилие. В 88,8% насилие в отношении женщин осуществлял мужчина, в 18,1% — женщина. В отношении мужчин насилие осуществляют обычно мужчины (94,6%), в 11,3% агрессором была женщина.

Статистика показывает, что именно женщины чаще всего становятся жертвами насилия. В Латвии очень высокий по сравнению с другими странами ЕС показатель насильственных смертей женщин. Количество таких убийств в Латвии — 4,12 на 100 000 жителей. При этом в Латвии самый высокий показатель (1,15) убийств женщин, совершенными членами семей и родственниками.

Омбудсмен подчеркивает, что из стран-участниц Совета Европы не ратифицировали Стамбульскую конвенцию только Армения, Азербайджан (не подписал и не ратифицировал), Болгария, Чехия, Венгрия, Литва, Словакия и Латвия.

"Таким образом Латвия — одна из немногих стран ЕС, которая конвенция не ратифицировала. В публичном пространстве звучали многие мифы, связанные с тем, что включенное в конвенцию понятие "социальный пол" угрожает христианским ценностям и является вызовом для образовательных программ", — признает омбудсмен в письме.

Юрис Янсонс тут же ссылается на вердикт Конституционного суда, в которой сказано, что объект и цель Стамбульской конвеции — искоренение насилия против женщин и семейного насилия, обеспечение равноправия полов. Стамбульская конвенция соответствует 91-й статье Сатверсме, устанавливающей, что права человека реализуются без какой-либо дискриминации.

О юридической защите семей однополых партнеров

Омбудсмен Юрис Янсонс напоминает депутатам о том, что 14-й Сейм, отказавшись продолжить рассмотрение законопроекта "О гражданском партнерстве", по-прежнему не выполнил решение Конституционного суда, налагающего на законодателя обязанность обеспечить экономическую и социальную защиту и поддержку семей однополых партнеров.

"В государстве до сих пор нет законодательной базы, которая бы дала семьям, созданным партнерами одного пола, реализовывать права, вытекающие из 110-й статьи Сатверсме", — констатирует омбудсмен.

О языке ненависти

Юрис Янсонс подчеркивает, что 78-я статья Уголовного закона предусматривает уголовная ответственность за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, а 150-я статья — ответственность за разжигание социальной ненависти и недоверия. "В публичном пространстве мы нередко сталкиваемся с высказываниями, которые рассматриваются как разжигающие ненависть, но за которые не предусмотрена уголовная ответственность", — пишет омбудсмен: "В большинстве случаев за такие высказывания, возможно, следовало бы наказывать административно, однако такой вид ответственности в Латви не предусмотрен. Большинство комментаторов, которые обращаются к малозащищенным группам с высказываниями, полными ненависти, остаются безнаказанными".

Омбудсмен призывает депутатов Сейма ввести административную ответственность за язык вражды как за разжигание национальной, этнической или расовой ненависти, так за разжигание социальной ненависти.

О задачах правительства в области социальной защиты и здравоохранения и минимальном уровне доходов

Здесь омбудсмен призывает политиков помнить о том, что сферы социальнго обеспечения и здравоохранения нуждаются в финансировании, иначе нельзя обеспечить качество услуг.

Приводится статистика. В среднем страны ЕС на здравоохранение тратят 8% от ВВП, Латвия — только 4,8% от ВВП. На социальную безопасность ЕС тратит 21,8% от ВВП, Латвия — 13,5% от ВВП.

Юрис Янсонс также призывает депутатов изменить и усовершенствовать методику определения минимального уровня доходов — базового показателя для социальной системы при определении круга тех, кто нуждается в помощи.