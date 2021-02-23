Омбудсмен призывает Сейм решить вопрос защиты прав добросовестного покупателя
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Омбудсмен Юрис Янсонс призывает Сейм внести ясность в вопрос защиты прав добросовестного покупателя, сообщает LETA.

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Омбудсмен призывает депутатов подкомиссии, ответственной за политику уголовного права, незамедлительно создать соразмерные решения и усовершенствовать нормативные акты, чтобы предотвратить посягательство на основные права.

В феврале этого года депутаты Сейма получили письмо от Министерства юстиции, где было указано, что необходимо создать механизм, в рамках которого компетентное госучреждение в установленном порядке может принять решение о компенсации убытков лицу. Однако летом 2020 года Министерство юстиции в письме омбудсмену указало, что этот вопрос не является приоритетом ведомства.

Омбудсмен указал, что “различные ответы министерства на один и тот же вопрос за короткий срок не убеждают в том, что учреждение целенаправленно планирует политику права”.

Омбудсмен указал, что этот вопрос актуализировался ещё в 2017 году, когда Европейский суд по правам человека вынес решение по делу “Дзирнис против Латвии”. Янсонс считает, что в этом решении, по сути, указано, что “механизмы компенсации и защиты прав добросовестного покупателя являются невозможной миссией”.

Бюро предлагает несколько решений проблемы, в том числе ввести обязательное нотариальное заверение всех сделок, закрепленных в земельной книге. Параллельно необходимо решить вопрос соразмерной платы за услуги нотариусов.

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