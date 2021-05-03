Омбудсмен: публикация личной информации пострадавшего в Тукумсе не была необходимой
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Личная информация о пострадавшем в Тукумсе Нормунде Киндзулисе не должна была попасть в публичное пространство, говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена Латвии Юриса Янсонса.

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По мнению главы Бюро по защите прав человека, публикация информации о констатированных ранее проблемах со здоровьем пострадавшего и его обвинениях в преступлениях в конкретном случае не была необходимой, так как не имеет прямого отношения к нынешней трагедии.

Янсонс указал, что и представителям государства, и СМИ следует внимательно оценивать, в каком виде и в каких объемах подобные данные попадают в публичное пространство и могут способствовать росту нетерпимости и распространению стереотипов.

Недопустимо, считает омбудсмен, чтобы выдвинутые в прошлом обвинения становились препятствием для расследования или поводом вообще не расследовать преступление.

Как уже сообщалось, в ночь на 22 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся мужчина. Друг пострадавшего Артис Яунклявиньш сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. Полиция расследует этот инцидент, в том числе рассматривает версию, что это не было преступлением.

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