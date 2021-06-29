Омбудсмен: решение закрыть мусоропроводы незаконно

Решение Рижской думы с 1 января этого года закрыть все мусоропроводы идет вразрез с несколькими законами и не соответствует принципам хорошего управления, считает омбудсмен.

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В конце 2020 года в бюро Омбудсмена обратился житель, который считает, что лишение жителей мусоропроводов нарушает 105 статью Конституции о праве на собственности. С того момента, как дело началось рассматриваться, было получено еще четыре жалобы на закрытие мусоропроводов.

В законе о квартирном имуществе сказано, что решение о том, как использовать что-то находящееся в совместном владении могут только владельцы квартир общим голосованием, и Рижская дума нарушила закон, приняв решение о закрытии мусоропроводов.

Министерство охраны среды и регионального развитие отметило, что закрытие мусоропроводов должно способствовать раздельному сбору отходов и помочь окружающей среде, однако признало, что правила Рижской думы подразумевает, что для закрытия мусоропроводов обслуживающие дома компании должны сотрудничать с владельцами квартир, и без согласия большинства закрывать мусоропроводы нельзя.