Омбудсмен: судебные процессы из-за требования привиться будут

Требование для представителей отдельных профессий привиться от Covid-19 не нарушает права человека, поскольку такие меры преследуют легитимную цель. Однако связанные с этим судебные процессы определенно будут, заявил в эфире программы "ТЧК" омбудсмен Юрис Янсонс, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"У правительства, которое принимает конкретные ограничения, есть легитимная цель… Правительство обязано принимать решения, чтобы ограничить распространение Covid-19. Это их ответственность. Каким образом они это делают, это решение правительства и парламента. Если правительство работает неправильно, парламент как надзирающее ведомство может вносить какие-то коррективы", — заявил Янсонс.

Он подчеркнул: речь не идет об "обязательной" вакцинации: "Слово "обязательная" — не особенно правильное. Для общества это уже как смертный приговор. Но это не так. В принципе, от всего, что обязательно, можно отказаться… Если мы смотрим законодательную базу, нет права кого-то уволить, потому что он невакцинирован. Его можно на время отстранить, но по законодательству — нет".

Янсонс, однако, ожидает, что принятые меры — и действия отдельных работодателей — приведут к искам.