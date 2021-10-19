Омбудсмен: судебные процессы из-за требования привиться будут

Требование для представителей отдельных профессий привиться от Covid-19 не нарушает права человека, поскольку такие меры преследуют легитимную цель. Однако связанные с этим судебные процессы определенно будут, заявил в эфире программы "ТЧК" омбудсмен Юрис Янсонс, пишет портал Rus.Lsm.lv.
"У правительства, которое принимает конкретные ограничения, есть легитимная цель… Правительство обязано принимать решения, чтобы ограничить распространение Covid-19. Это их ответственность. Каким образом они это делают, это решение правительства и парламента. Если правительство работает неправильно, парламент как надзирающее ведомство может вносить какие-то коррективы", — заявил Янсонс.
Он подчеркнул: речь не идет об "обязательной" вакцинации: "Слово "обязательная" — не особенно правильное. Для общества это уже как смертный приговор. Но это не так. В принципе, от всего, что обязательно, можно отказаться… Если мы смотрим законодательную базу, нет права кого-то уволить, потому что он невакцинирован. Его можно на время отстранить, но по законодательству — нет".
Янсонс, однако, ожидает, что принятые меры — и действия отдельных работодателей — приведут к искам.