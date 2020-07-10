Омбудсмен: Требование родителям обеспечить детей планшетами и ноутбуками противоречит Конституции

Если государство будет требовать у родителей обеспечивать детей планшетами и ноутбуками для учебы, то фактически оно лишит детей гарантированного Конституцией бесплатного образования, сообщил агентству LETA омбудсмен Юрис Янсонс.

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По мнению омбудсмена, идея внести в закон об образовании поправки, согласно которым компьютер и подключение к интернету является индивидуальным предметом для учебы соответствует концепции об образовании, основанном на компетенции. Однако его беспокоит, что устройства должны обеспечить родители и он не понимает, как государство будет решать ситуацию, когда родители не могут этого обеспечить из-за финансовых проблем. Янсонс указал, что если государство не предложит альтернативу, то фактически оно лишит детей гарантированного Конституцией бесплатного образования.

Помимо прочего, его беспокоит вопрос программного обеспечения — программы, необходимые для учебы, должны быть легальными. "По аналогии — если образовательное учреждение выбирает учебник, то его содержание должно быть одинаковым для всех школьников", — сказал Янсонс.

Как сообщал центр расследовательсткой журналистики Re:Baltica, Министерство образования хочет в законе прописать, что удаленное обучение при помощи устройств вроде планшета впредь будет одной из форм очного обучения, а также, что устройства являются индивидуальными предметами для учебы и их должны обеспечить родители.