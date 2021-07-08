Омбудсмен: у правительства есть право обсуждать обязательную вакцинацию в целях защиты населения

Имеет ли право правительство принимать решения об обязательной вакцинации? Вступает ли обязательное требование к представителям ряда профессий сделать прививку в противоречие с гарантированными правами человека? Омбудсмен Юрис Янсонс дал предварительную оценку концептуальному решению правительства, подчеркнув, что пока еще не разработаны конкретные изменения законодательства, чтобы говорить о них предметно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Может ли власть обязать вакцинироваться?

Из нормативного регулирования следует, что у Кабинета министров есть право обсуждать обязательную вакцинацию против Covid-19 для представителей конкретных профессий, чтобы в долгосрочной перспективе защитить общество от заражения вирусом и перегрузки системы здравоохранения, сообщили LETA в Бюро омбудсмена.

Омбудсмен Юрис Янсонс, комментируя концептуальное решение Кабинета министров об обязательной вакцинации представителей различных профессий, указал, что 61-я статья Сатверсме предусматривает право правительства обсуждать законопроекты и вопросы, подготовленные всеми отдельными министерствами, которые относятся к деятельности ряда министерств, а также вопросы государственной политики, инициированные отдельными министрами.

В свою очередь, Закон об эпидемиологической безопасности гласит, что в случае, если начинается эпидемия или пандемия или же существуют такие угрозы, можно объявить дополнительно обязательную вакцинацию в установленном Кабинетом министров порядке. В то же самое время Правила Кабинета министров о вакцинации предусматривают, что в случае эпидемии или угрозы эпидемии министр здравоохранения вправе издать распоряжение об обязательной экстренной вакцинации отдельных групп населения и дополнительной закупке вакцин в рамках бюджета Министерства здравоохранения.

Если в случае эпидемии или ее угрозы необходима дополнительная обязательная вакцинация, которые превышает объем средств Министерства здравоохранения, решение о дополнительной обязательной вакцинации принимает правительство, подчеркнул омбудсмен.

Одновременно, исходя из публично доступной информации, омбудсмен понимает, что цель принятого правительством решения — защитить группы высокого риска, которые особо уязвимы перед Covid-19.

"Работодателям в учреждениях здравоохранения, социального ухода и образования нужно будет обеспечивать эпидемиологически безопасные услуги, то есть, поставщик услуги должен будет получить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или или перенесенной болезни", — сказал омбудсмен.

Янсонс добавил, что важная задача — по возможности устранить риск перегрузки системы здравоохранения. В ситуации, когда повысится число пациентов с Covid-19 в больницах, приходится откладывать плановые операции и процедуры, и в результате этого страдает все общество, пояснил омбудсмен. "Это уже произошло во время последней волны Covid-19, и задача правительства — минимизировать вероятность повторения такой ситуации ", — напомнил омбудсмен.

Иногда правами человека можно пожертвовать?

Юрис Янсонс ответил и на вопрос LETA о том, будут ли нарушены права человека в случае, если Сейм утвердит правительственное решение об обязательной вакцинации. Омбудсмен отметил, что Кабинет министров опирается в своем решении на 116-ю статью Сатверсме, которая позволяет ограничивать права человека (упомянутые в 96-й, 97-й, 98-й, 100-й, 102-й, 103-й, 106-й и 108-й статьях) в предусмотренных законом случаях, чтобы защитить права других людей, демократическое устройство государства, общественную безопасность, благосостояние и мораль.

"Существенно, чтобы соответствующие ограничения были легитимны (установлены законом в надлежащем порядке), сбалансированы и направлены на достижение целей, обозначенных 116-й статьей Сатверсме, которая в конкретном случае защищает общественную безопасность и право человека на безопасную среду. Нельзя забывать, что и у вакцинированной части общества есть право жить в безопасной среде и не подвергаться угрозам", — считает Янсонс.

Омбудсмен напомнил, что при разработке законопроекта об обязательной вакцинации министерствам дано задание оценить соответствие предлагаемых норм Сатверсме. "В связи с этим детальные комментарии о сбалансированности конкретных поправок и их соответствии Сатверсме можно будет дать только после оценки этих поправок", — резюмировал Юрис Янсонс.