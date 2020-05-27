Омбудсмен: в Латвии нужно четко определить понятие "институт семьи"

Комиссия по социальным вопросам и трудовым делам Сейма обсудит необходимость социальной защиты партнерских отношений как модели внебрачных семей. К депутатам также присоединятся представители Министерства юстиции, различных неправительственных организаций и омбудсмен Юрис Янсонс. Последний рассказал на Латвийском радио, что эта тема актуальна, поскольку сейчас даже такое понятие как "институт семьи" в Латвии четко не определено, пишет Rus.Lsm.lv.

"Важно раз и навсегда выявить сферу деятельности института семьи, потому что мы находимся в социальной реальности, где много людей живут в одном домохозяйстве без правовых отношений, а именно вне брака.

В некоторой степени это может иметь последствия и для наследственных отношений, и для интересов ребенка. Похвально, что есть группа жителей, которая обращается к законодателю и пытается инициировать какое-то политическое решение [..] на этот счет", — подчеркнул Янсонс.

Как сообщалось ранее, на платформе общественных инициатив Manabalss.lv собраны необходимые для передачи предложения на рассмотрение Сейма 10 000 подписей за возможность регистрировать однополые отношения.

Сбор подписей начался 9 марта, автором инициативы указан Раймондс Петровицс.

В тексте инициативы автор подчеркивает, что вопрос регистрации однополых отношений — это вопрос равенства в странах-участницах Европейского союза. На данный момент однополые пары могут регистрировать свои отношения в 47 странах, 27 из которых являются участницами Совета Европейского союза. Первой страной, разрешившей регистрацию однополых отношений, была Дания — решение было принято в 1989 году.

Петровицс указал, что в дискуссиях о регистрации однополых отношений чаще всего возникают споры вокруг того, что такое брак, а также проявляется глубокая гомофобия и укоренившаяся с советских времен дискриминация представителей LGBTQ+.

"Это вопрос равенства перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает паре в стабильных отношениях", — указал Петровичс. Автор инициативы считает, что правительство Латвии не должно дискриминировать однополые пары и лишать их защиты, доступной мужчине и женщине, состоящих в браке.

Петровичс подчеркнул, что право однополых пар заключать брак ничего не отнимает у разнополых пар и не обесценивает сам брак.