Омбудсмен: важно предоставить детям нацменьшинств возможность изучать свою культуру в рамках обучения по интересам

Важно предоставить детям национальных меньшинств возможность изучать свой язык, культуру и историю в рамках образовательных программ по интересам, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

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Как сообщила представитель бюро омбудсмена Рута Силиня, Янсонс поддерживает решение, предложенное на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, о реализации основных направлений образовательной программы по интересам по изучению языков и истории культуры национальных меньшинств, на базе которых школы, дома культуры или другие учреждения смогут обеспечить детям изучение языка и культуры своего народа.

В бюро омбудсмена подчеркивают, что важно обеспечить это образование по интересам именно для латвийских национальных меньшинств — тех, кто исторически проживал в Латвии.

Обсуждая в целом вопрос об образовании только на государственном языке, омбудсмен отметил, что переход на обучение на государственном языке является объединяющим и мотивирующим моментом интеграции, когда дети не разделены по национальному признаку. Таким образом будет происходить интеграция детей национальных меньшинств, и им будут предоставлены те же возможности для получения образования, что и другим.

Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала во втором чтении поправки к закону, которые предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке на уровне дошкольного и основного образования в течение трех лет.