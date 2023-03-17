Омбудсмен: VID незаконно подсчитывал налоги вместо налогоплательщиков
Foto: LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс проверил действия Службы госдоходов и пришел к выводу, что VID незаконно заполнял декларации о доходах и подсчитывал налоги вместо латвийцев, что негативно повлияло на интересы многих жителей. Об этом сообщает Бюро омбудсмена.

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С 2021 года у VID есть полномочия вместо налогоплательщика подавать годовую декларацию о доходах и подсчитывать сумму, которую человек должен уплатить в качестве налогов. Это относится к случаям, когда человек был обязан подать налоговую декларацию, но не подал. Это означает, что VID обязан проинформировать этих налогоплательщиков — однако омбудсмен получал жалобы на то, что налогоплательщики узнали о новых полномочиях VID только тогда, когда было начато взыскание налогов.

При этом, как отмечает омбудсмен, VID эти декларации заполнял с опозданием, нарушая установленные законом сроки. С 2018 по 2020 года таким образом VID заполнил более 100 000 деклараций.

Примечательно, что VID сам признает нарушение, и как основную причину называет пандемию, когда нужно было большое количество человеческих ресурсов для подсчетов и выплаты пособий. Янсонс заявил, что его не устраивают объяснения VID, потому что это не оправдание.

По мнению омбудсмена, каждый год перед 1 марта налоговая должна предоставлять обществу подробные разъяснения об обязательности деклараций и последствиях, которые будут, если их не заполнить. Он призвал Министерство финансов оценить ответственность должностных лиц VID, которые допустили нарушения прав налогоплательщиков.

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