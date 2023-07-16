Омбусдмен: родителей нельзя принуждать к "одариванию" учителей
Foto: LETA

Если родители не хотят или не могут участвовать в одаривании учителей, они не должны бояться высказть свои возражения, заявил агентству LETA омбудсмен Юрис Янсонс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Янсонс напомнил, что часто в образовательных учреждениях "в виде неписаной традиции" учителям на выпускные, юбилеи и другие праздники дарят материальные ценности, купленные на деньги, сданные родителями.

По наблюдениям омбудсмена, эта традиция дарения подарков поддерживается и культивируется самими родителями, особенно активными, из тех, кто участвует в родительских комитетах, советах и собраниях. Иногда к покупке подарков призывает и классный руководитель, приглашая родителей поздравить конкретных учителей.

Такая традиция коренится в желании родителей не только проявить уважение, но и "купить" расположение учителя. Опасаясь, что противодействие регулярным пожертвованиям и подаркам может навредить ребенку, родители часто подчиняются инициативам наиболее активных родителей класса и даже давлению, участвуя в сборе денег. Это недопустимо, считает омбудсмен.

Если есть желание поблагодарить и порадовать педагога, это можно сделать искренними словами, цветами или каким-нибудь символичным и творческим подарком - детским спектаклем, концертом, совместны поздравлением.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Интервью с искусственным интеллектом: востребованный специалист, какой он?
Ērti un droši. Kā kvalificēts e-paraksts palīdz sadzīvē un darbā
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā