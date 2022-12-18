Они были министрами в правительстве "до Кариньша". Кто вновь занял посты в Кабинете министров?

Во втором Кабинете министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") кроме министров, которые работали в прошлом правительстве или же тех, кто стал министром впервые, есть и "возвращенцы". Это министры, работавшие в правительстве времен "до Кариньша". Бывший премьер, а ныне глава МВД Марис Кучинскис ("Объединенный список""), министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") и министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Предлагаем ознакомиться с биографиями, достижениями и промахами новым "старых" министров.

Марис Кучинскис: бывший премьер-министр, который стал главой МВД



Марис Кучинскис (1961 г.р.) был премьер-министром с февраля 2016-го по январь 2019 года. По иронии судьбы, его сменил на премьерском посту именно Кришьянис Кариньш.

Родом Кучинскис из Лимбажского края, закончил факультет руководства и экономической информации Латвийского государственного университета по специальности "экономист".

В 90-х был заместителем директора и директором SIA Apgāds. С 1994 года — с избрания депутатом Валмиерской городской думы — началась политическая карьера Кучинскиса. В 1996-1997 году был мэром Валмиеры.