Они ушли от Лембергса и СЗК. Подан "Объединенный список" ("зеленые", регионалы и Лиепайская партия)

В среду, 20 июля, стали известны кандидаты на должности министров от объединения "Объединенный список: Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия" ("Объединенный список"). Объединение партий также представило первые номера списка кандидатов в депутаты Сейма 14-го созыва.

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Объединенный список, в который Латвийская "зеленая партия", Латвийское объединение регионов и Лиепайская партия, был создан совсем недавно под выборы в 14-й Сейм. Созданию альянса предшествовал фактический раскол Союза "зеленых" и крестьян — это объединение покинула Латвийская Зеленая партия. И оппозиционный СЗК, представленный в 13-м Сейме, и новый "Объединенный список" традиционно опираются на регионы, в их рядах есть представители самоуправлений, что дает в контексте предвыборной кампании опору "на местах".

СЗК, хоть и не подал список, но уже объявил кандидата в премьеры — им стал осужденный за коррупционные преступления бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который лишь недавно вышел из тюрьмы под залог. Новый "Объединенный список" избавлен от "тени Лембергса", а также перетянул на свой сторону местных лидеров.

Кто локомотивы?





В Риге под первым номером в список включен депутат Сейма Дидзис Шмитс ("Зеленые"), который был избран в 13-й Сейм по списку партии KPV LV, но позже вышел из нее, впоследствии став членом "Зеленых".

В рижский список также включен бывший командующий Сухопутными войсками Латвии, полковник в отставке Игорь Раев, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна, председатель правления New Rosme Эдгар Штелмахерс, генерал в отставке Артис Велшс и глава латвийской Автоассоциации Андрис Кулбергс.

В свою очередь, в Видземе под первым номером стартует вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс (ЛОР). В список включены председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс (ЛОР), заместитель председателя Кекавской краевой думы Агнесе Гедушева (ЛОР), директор Адажской средней школы Чеслав Батня, который упоминался как возможный кандидат на должность министра образования, предприниматель Айва Виксна и депутат Сейма, бывший министр обороны Раймондс Бергманис ("Зеленые").

Между тем, первым номером списка по Земгале выступит депутат Сейма Эдгарс Таварс ("Зеленые"), который избирался в 13-й Сейм от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). В земгальский избирательный список также включен бывший депутат Сейма Ингмарс Лидака ("Зеленые"), бывший многолетний руководитель Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига, глава Латвийского общества профессиональных приемных семей "Терезе" Ария Мартукане, заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде ("Зеленые").

Первым в списке Курземе выступает бывший премьер-министр, депутат Сейма Марис Кучинскис (Лиепайская партия). Он, как и Таварс, был избран в Сейм нынешнего созыва от СЗК. Однако в этом году парламентская фракция СЗК раскололась, а Кучинскис и Таварс прекратили сотрудничество с ней.

В курземском списке также значатся: председатель латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, депутат Лиепайской городской думы Линда Матисоне, депутат Южно-Курземской краевой думы, крестьянин Эдгарс Путра и оппозиционер Вентспилсской городской думы Айвис Ландманис.

Лидером списка в Латгале станет Юрис Вилюмс (ЛОР). За ним следуют депутат думы Даугавпилса Ивар Шкинчс, бывший мэр Балви Янис Труповниекс, а также Ливия Плавинска, которая вышла из состава Резекненской городской думы через две недели после утверждения своего мандата.

Кроме того, известен кандидат на должность премьер-министра от "Объединенного списка" — инициатор создания объединения, предприниматель Улдис Пиленс.

Каковы шансы?

Политическая сила "Объединенный список" образовалась в результате фактического раскола СЗК. Объединение ранее не было представлено на выборах, однако в нем состоят известные в Латвии политики, такие, как бывший премьер Кучинскис и вице-мэр Риги Смилтенс.

В июне, согласно результатам опроса SKDS, за "Объединенный список" были готовы проголосовать 2,7% респондентов.