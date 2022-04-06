Онкобольные направили открытое письмо в Еврокомиссию с требованием улучшить лечение рака

Во вторник, 5 апреля, 56 ведущих европейских организаций больных раком представили открытое письмо Европейской комиссии (ЕК), Европейского парламента (ЕП) и правительствам стран Европейского союза (ЕС), призывающее устранить несправедливость и различие в диагностике и лечении рака, сообщила агентству LETA представитель Baltic Communication Partners Даце Плато.

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Онкобольные призывают политиков просмотреть письмо и высказать свое видение того, как удовлетворить требования пациентов.

Председатель правления объединения организаций больных раком "Онкоальянс" Ольга Валциня пообещала использовать полученные ответы в дальнейшей коммуникации и диалоге с правительствами стран ЕС, а также с представителями ЕК и ЕП, чтобы способствовать изменения и реальным улучшениям в уходе за онкобольными и их лечении.

В марте этого года в Риге состоялся конгресс "О равенстве в преодолении рака", в ходе которого организации онкобольных договорились о требованиях, изложенных в письме. В конгрессе участвовали более полусотни организаций пациентов из 22 европейских стран, а также представители европейских учреждений и национальных правительств, медики, академики и эксперты.

Авторы письма призывают в каждой стране ЕС разработать четкий план действий по борьбе с раком и предоставить соответствующее долгосрочное финансирование для его реализации, обеспечить разработку регистра неравенства в онкологии, равный доступ к диагностике, лечению, новейшим технологиям и инновационным медикаментам. Также участники конгресса просят облегчить доступ к трансграничной медицинской помощи для больных раком, создав центр передового опыта в области лечения онкологии в каждой стране ЕС. Кроме того, требования предусматривают координированное обучение онкологов, особую поддержку больным раком во время глобальных кризисов, а также отсутствие коррупции и скрытых интересов.

Конгресс был организован "Онкоальянсом" в сотрудничестве со Специальным комитетом ЕП по борьбе с раком. В нем участвовали ведущие организации больных раком из Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Франции, Кипра, Грузии, Венгрии, Италии, Мальты, Нидерландов, Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Армении и России.