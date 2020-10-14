В Латвии ежегодно выявляют порядка 12 тысяч пациентов с раковыми заболеваниями, причем 4500 из них являются людьми трудоспособного возраста, рассказал в ходе дискуссии "Как остановить пандемию рака?" руководитель Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов Янис Эглитис.

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Как сообщает LETA, Эглитис обратил внимание коллег на то, что в итоге государство лишается порядка 40 миллионов евро в год из-за того, что онкологические больные теряют в доходах и, соответственно, платят меньше налогов. Сюда же следует приплюсовать расходы государства на пособия.

В целом, отметил Эглитис, ежегодно рак уносит жизни примерно 6000 латвийцев.

Ранее в этот день он дал интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд", где рассказал, что во время пандемии Covid-19 пришлось столкнуться с намного большим количеством запущенных случаев рака. Эти пациенты были госпитализированы из-за других проблем со здоровьем, а затем переведены в Латвийский онкологический центр, и, к сожалению, их рак уже не был на ранней стадии.

Врач напомнил, что из-за Covid-19 медицинские услуги для онкологических больных не были ограничены, как в других сферах. Он призвал пациентов приходить на обследования, указав на необходимость профилактики и ранней диагностики.

"Основная задача заключается в просвещении населения и повышении осознанности, но, конечно, те, кто уже действовал осознанно, но заболел, должны получать такое же лечение, как во всем мире", — подчеркнул Эглитис.