ОНЛАЙН. 9 мая: ситуация в парке Победы спокойная, Путин не стал объявлять мобилизацию

В 2022 году празднование Дня Победы 9 мая неразрывно связано с войной, которую Россия начала в Украине. В Латвии и многих других странах праздничные мероприятия оказались под запретом, в России ждут заявлений президента страны Владимира Путина: предполагается, что он может объявить войну и мобилизацию. Delfi собирает актуальную информацию в текстовой трансляции.

9 мая 2022 года

В Даугавпилсе в Дубровинском парке жители, представители думы и консульства Беларуси возложили цветы к Вечному огню. Люди не толпятся, все проходит тихо и без конфликтов. За порядком следит полиция. В свою очередь первый заместитель председателя думы Алексей Васильев вместе с семьей прошел по традиционному праздничному маршруту (в этом году шествие запрещено) от сквера Славы до Вечного огня. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш еще утром опубликовал фотографию из Дубровинского парка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrejs Elksniņš (@andrejselksnins)

По подсчетам Госполиции, до 11 часов утра у памятника в Пардаугаве побывало около 300 человек. Были зафиксированы случаи, когда жители прикрепляли к одежде георгиевские ленточки (их ношение запрещено), а в одном случае была зафиксирована попытка исполнить гимн России. Также один из посетителей парка надел жакет с медалями. После разговора с полицией все эти действия были прекращены, а запрещенная символика - снята. В свою очередь, в Кенгарагсе была остановлена машина с георгиевской ленточкой. Начат административный процесс. В участки полиции доставлены два человека. Женщина задержана за использование георгиевской ленточки и нежелание ее снимать, еще один человек - за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Госполиция: ситуация в парке Победы спокойная, существенных инцидентов не зафиксировано. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1523580601915547648?ref_src=twsrc%5Etfw

На памятнике защитникам Лиепаи ночью появился флаг Украины, сообщает Полиция самоуправления Лиепаи. Около монумента ранее проходили празднования 9 мая. Утром флаг сняли.

Небольшая акция протеста у памятника в Риге, сообщает LETA. К монументу пришли трое мужчин в майках с надписями против празднования 9 мая ("9 мая - праздник оккупантов, убийц, насильников и мародеров"). Сотрудники полиции сначала оттеснили протестующих, но затем одному мужчине разрешили приблизиться к монументу.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/audio-pyatno-ili-pamyat-17-rizhan-o-tom-kakie-mysli-u-nih-vyzyvaet-pamyatnik-v-parke-pobedy.d?id=54322044

Насколько велика вероятность того, что Памятник освободителям Риги будет снесен? https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/dolzhen-byt-razrushen-kakoe-buduschee-zhdet-pamyatnik-v-parke-pobedy.d?id=54320262

Владимир Путин выступил с речью. После короткого поздравления с победой во Второй мировой войне он довольно подробно рассказал о ситуации вокруг Украины. По версии президента России, страны НАТО и Украина "готовили карательную операцию на Донбассе". "Столкновение с неонацистами было неизбежно, Россия дала упреждаюший удар агрессии", - заявил Путин. Затем была объявлена минута молчания. Речь закончилась словами "Слава нашим доблестным Вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!" Никаких заявлений, о которых предупреждали эксперты (объявление войны Украине, мобилизация и т.д.) не последовало.

Посол России Михаил Ванин возложил цветы к Памятнику освободителям. Отвечать на вопросы репортера Delfi он отказался.

В Москве начался Парад Победы.

Ветеран политики Яков Плинер (РСЛ).

Политик Игорь Мельников в парке Победы. Был депутатом Сейма двух созывов (в составе "Согласия"), потом входил в состав "Партии действия" и "Нового согласия", участвовал в муниципальных выборах в составе РСЛ.

https://t.me/rusdelfi_lv/17733

Лидер РСЛ, депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Волонтеры общества "9мая.lv" готовы в течение всего дня принимать цветы и возлагать их к монументу. И в прошлом, и в этом году эту задачу выполняли работники полиции и муниципальных предприятий.

К памятнику в парке Победы пришли лидеры партии "Согласие" - депутаты Сейма Регина Лочмеле и Борис Цилевич, а также депутат Рижской думы Константин Чекушин. Борис Цилевич говорит, что пришел к Памятнику освободителям, потому что гордится своими родителями и всеми теми, кто победил нацизм. "Нацизм был абсолютным злом, и нам нельзя об этом забывать. (..) Нам важно сохранять память об этих событиях и не поддаваться давлению ни с одной, ни с другой стороны. Ни со стороны тех, кто заставляет нас каяться и отрекаться от своих родителей-победителей нацизма, ни со стороны тех, кто пытается заставить нас признать агрессора наследником победителей нацизма и нацепить эту полусвастику и радоваться убийству украинцев", - заявил Цилевич. https://www.delfi.lv/a/54324486

Поменялся порядок возложения цветов. Ранним утром люди могли самостоятельно возложить у памятника. Сейчас кладут на столы, полиция контролирует и относит цветы к памятнику.

В парке Победы дежурят сотрудники полиции. Людей с цветами утром немного, сообщает репортер Delfi. Полиция перекрыла бульвар Узварас для движения автомобилей.

Напоминаем: в этом году 9 мая действуют жесткие ограничения. Мероприятия запрещены; символика, особенно связанная с войной в Украине - тоже. https://www.delfi.lv/a/54320138

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sluzhba-gosbezopasnosti-na-dannyj-moment-net-informacii-o-planiruemyh-provokaciyah.d?id=54324096

К утру 9 мая у подножия памятника уже много цветов, сообщает корреспондент Delfi. Судя по информации в соцсетях, их возложили накануне, 8 мая, когда Европа вспоминает жертв Второй мировой войны и отмечает победу над нацизмом.

И полиция, и Служба госбезопасности, и известные в обществе русскоязычные жители Латвии призывают 9 мая не ходить к памятнику в парке Победы и другим подобным монументам. Представители правоохранительных органов полагают, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации. Полиция при возникновении угроз обещает "действовать решительно".

В ночь на 8 мая полиция и сотрудники Rīgas satiksme выставили ограждения вокруг памятника воинам-освободителям Риги. Выставка, посвященная жертвам войны на Украине, также была ограждена, подойти к ней теперь невозможно.

Доброе утро. В последние годы 9 мая превратился в один из самых массовых праздников для русскоязычного населения Латвии. В парке Победы в Риге собирались десятки тысяч человек, проходили концерты и выступления политиков. В прошлом году празднования были ограничены из-за Covid-19, в этом 9 мая проходит на фоне войны России с Украиной.