ОНЛАЙН. 9 мая: в Латвии без празднований, парад в Москве вызывает тревогу

В 2022 году празднование Дня Победы 9 мая неразрывно связано с войной, которую Россия начала в Украине. В Латвии и многих других странах праздничные мероприятия оказались под запретом, в России ждут заявлений президента страны Владимира Путина: предполагается, что он может объявить войну и мобилизацию. Delfi собирает актуальную информацию в текстовой трансляции.

9 мая 2022 года

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sluzhba-gosbezopasnosti-na-dannyj-moment-net-informacii-o-planiruemyh-provokaciyah.d?id=54324096

К утру 9 мая у подножия памятника уже много цветов, сообщает корреспондент Delfi. Судя по информации в соцсетях, их возложили накануне, 8 мая, когда Европа вспоминает жертв Второй мировой войны и отмечает победу над нацизмом.

И полиция, и Служба госбезопасности, и известные в обществе русскоязычные жители Латвии призывают 9 мая не ходить к памятнику в парке Победы и другим подобным монументам. Представители правоохранительных органов полагают, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации. Полиция при возникновении угроз обещает "действовать решительно".

В ночь на 8 мая полиция и сотрудники Rīgas satiksme выставили ограждения вокруг памятника воинам-освободителям Риги. Выставка, посвященная жертвам войны на Украине, также была ограждена, подойти к ней теперь невозможно.

Доброе утро. В последние годы 9 мая превратился в один из самых массовых праздников для русскоязычного населения Латвии. В парке Победы в Риге собирались десятки тысяч человек, проходили концерты и выступления политиков. В прошлом году празднования были ограничены из-за Covid-19, в этом 9 мая проходит на фоне войны России с Украиной.