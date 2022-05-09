ОНЛАЙН. 9 мая: в Латвии без празднований, парад в Москве вызывает тревогу

В 2022 году празднование Дня Победы 9 мая неразрывно связано с войной, которую Россия начала в Украине. В Латвии и многих других странах праздничные мероприятия оказались под запретом, в России ждут заявлений президента страны Владимира Путина: предполагается, что он может объявить войну и мобилизацию. Delfi собирает актуальную информацию в текстовой трансляции.
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9 мая в Латвии и в Риге: коротко
- 9 мая в Латвии объявлен официальным Днем памяти погибших и пострадавших в Украине.
- Праздничные мероприятия в связи с победой СССР в Великой отечественной войне запрещены. Возложение цветов в индивидуальном порядке разрешено, но не приветствуется.
- Запрещена также символика СССР и современной России. Нельзя использовать символы, прославляющие агрессию России в Украине (буквы Z).
- У подножия памятника в парке Победы открыта посвященная войне в Украине выставка "Слава Украине! Героям слава!"
- Сам памятник огорожен в связи с плохим техническим состоянием.
9 мая 2022 года
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