ОНЛАЙН. Российское вторжение в Украину. Британия заявляет о полном выводе российских войск с севера Украины

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 8 апреля

Группа Portishead воссоединяется для благотворительного концерта в пользу УкраиныОн пройдет 2 мая в Бристоле, а организует его благотворительная организация War Child. Всего на концерт будет разыграно 600 билетов; те, кто не сможет туда попасть, смогут купить доступ к видеотрансляции.Бристоль - родной город для Portishead. Эта трип-хоп группа - один из главных вдохновителей музыки последних десятилетий в диапазоне от Канье Уэста до Земфиры.Сегодня портал Delfi уже сообщал, что Pink Floyd выпустили первую с 1994 года песню в поддержку Украины, использовав для нее голос вокалиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

На 8 апреля в Украине запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук.

Так болгарское сатирическое издание Prass-Press отреагировало на сообщения о случаях грабежей, совершенных в Украине российскими военными.https://www.facebook.com/prass.press.bg/posts/3123755414557020&show_text=true&width=500

Известный автогонщик призвал администрацию "Формулы-1" активнее помогать УкраинеИзвестный немецкий автогонщик Себастьян Феттель призвал администрацию "Формулы-1" к более активной финансовой поддержке жертв войны в Украине. "Людям не хватает таких элементарных вещей, как еда, одеяла... Для этого нужны деньги. У "Формулы-1" достаточно средств", - заявил выступающий за команду Aston Martin Феттель перед первым стартом на Гран-при Австралии. "Формула-1" и отдельные команды ранее уже сделали пожертвования в Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.

Генеральная прокуратура Украины: Жертв войны среди детей стало больше: девочку нашли в братской могиле, другой ребенок убегал на лодкеЗа последние сутки в Украине от действий российских военных погибли два ребенка, ранения получили девять детей, всего 169 детей погибли и более 306 получили ранения за время войны. Об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров на 8 апреля, которые публикует Офис генпрокурора Украины. "Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения".По состоянию на утро 7 апреля было официально известно о 167 погибших и более 297 раненых детях.Все эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.По полученным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в таких областях: Киевской – 88, Донецкой – 81, Харьковской – 75, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях. В столице Киева пострадали 16 детей.В городе Буча Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки. 7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения. 6 и 7 апреля из-за обстрелов в городе Северодонецк Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Шольц затягивает с поставками немецких танков Украине - СМИКанцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны нескольких других должностных лиц, откладывает окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине высококачественные танки для войны против России. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков.Решение по этому вопросу изначально ожидалось на этой неделе. Но сейчас все находится во взвешенном состоянии, поскольку канцлер социал-демократов — к разочарованию его партнеров по правительственной коалиции — утверждает, что Германии следует сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такое тяжелое военное оборудование."Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" - сказал Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не представили никакой конкретики по поставкам танков.Ранее немецкие чиновники исключали доставку более сложной западной военной техники, например танки, в Киев, утверждая, что на обучение украинских солдат пользоваться ею понадобятся недели или месяцы.Но поскольку появилось понимание, что война, вероятно, будет продолжаться дольше, чиновники говорят, что начали рассматривать вопросы поставок, которые Украина могла бы использовать на более позднем этапе.В то время как чешское правительство, как сообщается, уже прислало Украине танки советских времен и бронетранспортеры, идентичные моделям, которые уже использует украинская армия, немецкие танки знаменуют новый уровень западного тяжелого вооружения в войне.Германия рассматривает возможность отправки легких танков Marder — бронетехники, оснащенной противотанковыми ракетами. Немецкая оборонная компания Rheinmetall сообщила, что может предоставить 100 таких танков, стоящих сейчас на территории фирмы.Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине тяжелые боевые танки мирового класса Leopard. "У Rheinmetall, как сообщается, есть не только Marder, но и более тяжелое оружие", - сказал глава европейского комитета Бундестага Антон Хофрейтер из партии "Зеленые".

Глава региона о действиях военнослужащих РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьмиНачальник военной администрации украинского города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что военнослужащие РФ изнасиловали в Херсонской области беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку. На Каховском водохранилище россияне обстреляли лодку с гражданскими - 4 убитых, среди них ребенок, и 2-е пропавших без вести."Есть новости, от которых кровь стынет в жилах. Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении.А сегодня (7-го апреля – ред.), примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области.Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега.В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки", - сказал Вилкул.Вилкул считает, что оккупанты знали, что там мирные люди, но расстреляли их ракетами: "Это - военное преступление, это - Гаагский трибунал".Также, по его словам, ВСУ успешно бьют войска РФ на дальних подступах к Кривому Рогу, однако в границах Кривого Рога упали обломки вражеской ракеты в результате чего один человек не тяжело повредил ногу.

Военные аналитики: ВСУ отбили атаки из Изюма, РФ готовит крупное наступление в ближайшие дниВ ночь с 7 на 8 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий Украины. Указывается, что российские силы заявили, что 7 апреля захватили центр Мариуполя, но украинские силы сохраняют позиции на юго-западе города. Об этом говорится в сводке, обнародованной в Facebook института. "Российские силы, скорее всего, завершат захват Мариуполя в ближайшие дни", - пишут в институте. Также, согласно прогнозам Института изучения войны, российские силы будут продолжать укреплять направление Изюм-Славянск и пытаться продвинуться к Славянску и через него, чтобы окружить украинские силы. 7 апреля ВСУ отразили продолжающиеся атаки войск РФ из Изюма на юго-восток в сторону Славянска и Барвинково."Российские войска создают условия для крупного наступления на востоке Украины в ближайшие дни", - сообщает организация.Также указывается, что 7 апреля российские силы продолжили попытки улучшить свои оборонительные позиции в Херсонской области, чтобы отразить дальнейшие контратаки украинских войск."Российские войска, выведенные с северо-востока Украины, продолжали подготовку к передислокации на другие направления наступления. Однако маловероятно, что российские и белорусские силы в Беларуси начнут новые наступательные операции, а украинские подразделения вокруг Киева, скорее всего, смогут безопасно передислоцироваться на восток Украины", - говорится в отчете.

Вооруженные силы Украины атакуют в Херсонской области, войска РФ наступают по четырем направлениям - свежая сводка Генштаба ВСУУтром в пятницу, 8 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник наступает по четырем направлениям: в Мариуполе, от Изюма, на Донецком направлении, на Рубежное и Попасную. Сводка обнародована в Facebook Генштаба ВСУ. По информации Генштаба, также россияне пытаются штурмовать Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское в Луганской области. При этом в Херсонской области армия РФ обороняется от атак ВСУ."Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины. Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск", - сообщает Генштаб ВСУ. Генштаб сообщает, что вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины."По имеющейся информации, на территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании", - говорится в сводке. По данным Генштаба ВСУ, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей. Сообщается, что россияне ремонтируют железную дорогу из Купянска на Харьков, Изюм и Сватово.На Харьковском направлении, по информации ВСУ, враг продолжает блокировать город Харьков, для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.Генштаб также сообщает, что в Изюме замечены представители "ДНР", которые выполняют функции "полиции", проверяя документы у местного населения."Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое. В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели", - сообщает Генштаб ВСУ. Также по информации Генштаба, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

Выживший после обстрела журналист Fox News выложил фото из больницыЖурналист Fox News Бенджамин Холл, три недели назад едва выживший в ходе обстрела, выложил в "Твиттере" фото с больничной койки, перечислив свои многочисленные ранения и поблагодарив тех, кто спас ему жизнь,Двум его коллегам - оператору Пьеру Закшевскому и корреспондентке Саше Кувшиной - тот же обстрел стоил жизни."Итого: я потерял потовину одной ноги и ступню на другой. Одну кисть собирают по частям, один глаз больше не видит и довольно сильно поврежден слух... Но вообще мне чертовски повезло, что я здесь, и настоящие герои - те люди, что меня сюда привезли".https://twitter.com/BenjaminHallFNC/status/1512237398125686790

Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов SwitchbladeСША одобрили передачу Украине тысячи комплексов Stinger и Javelin, беспилотников Switchblade и 50 млн патронов. Об этом сообщают Минобороны США и CNN. Это сообщение появилось после того, как США утвердили еще 100 млн долларов на вооружение для Украины. Это сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину. Речь идет о том, что США отправляли в прошлом и пообещали отправить в будущем.В список оружия для Украины входят:Более 1400 зенитных комплексов StingerБолее 5000 противотанковых систем JavelinБолее 7000 других противотанковых системСотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBladeБолее 50 млн патронов45 тысяч комплектов бронежилетов и касокРакетные системы с лазерной наводкойБеспилотные воздушные системы PumaПриборы ночного видения, тепловизионные системы и оптикаСпутниковая съемка.Общая помощь США в Украине составила примерно 1,7 млрд долларов с 24 февраля.

Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь еще на 30 млн долларов. Об этом в пятницу сообщает МИД Республики Корея. О плане помощи было заявлено во время консультаций глав МИД стран-членов НАТО и четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедших накануне в Брюсселе.

Глава региона: Сумская область Украины полностью освобождена от войск РФСумская область полностью освобождена от российских войск, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. При этом он отметил, что регион не безопасен, поскольку "очень много заминированных и необследованных участков".

Шольц снова призвал Путине немедленно прекратить войну против УкраиныКанцлер ФРГ Олаф Шольц вновь призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. "Должно быть перемирие, и Россия должна вывести свои войска из Украины", - заявил Шольц, отметив "трагические и ужасные разрушения" в Украине. По словам канцлера, Путин разрушает не только Украину, "но и будущее своей страны".

Би-би-си: Есть ли в российской армии проблемы с боевым духом?Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс. Об этои пишет Алиса Эванс (Би-би-си)."Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать".По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.Кроме того, теперь, после освобождение Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.

В Ирпене по распоряжению главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка введен комендантский час на три дня - с 21.00 7 апреля до 9.00 11 апреля. Как сообщил в Telegram мэр Ирпеня Александр Маркушин, на улицах города "будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку".<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?18" data-telegram-post="markushyn/2178" data-width="100%"></script>

Власти Японии планируют постепенно снижать импорт угля из России, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. "Нам нужно будет найти альтернативных поставщиков, иначе мы столкнемся с трудностями при обеспечении внутреннего рынка углем, что может привести к отключению электроэнергии и тому подобному. Мы должны избежать такой ситуации", - сказал он журналистам, отметив, что конечной целью является прекращение импорта угля из России. Согласно данным правительства, в 2021 году на РФ пришлось около 11 процентов закупаемого Японией за границей угля.

Министр обороны Украины: Россия изменила тактикуРоссия изменила тактику в войне и теперь сосредоточена в основном на атаках с воздуха, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников. "Ситуация остается чрезвычайно сложной, особенно на юге и востоке нашего государства. Россия концентрирует силы для мощного наступления", - заявил Резников в адресованном государствам-партнерам Украины обращении на английском языке. Он поблагодарил эти страны за поставленное ими оружие, но отметил, что сейчас Украине необходимы системы противовоздушной обороны, дальнобойная артиллерия, танки и противокорабельные ракеты. "Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО", - отметил Алексей Резников.

Палата представителей Конгресса США - вслед за Сенатом - подавляющим большинством голосов поддержала приостановку нормальных торговых отношений с Россией и запрет на импорт ее нефти. Теперь законопроекты будут представлены на подпись американскому президенту Джо Байдену. Ранее глава Белого дома исполнительным указом запретил ввоз российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля в Соединенные Штаты. Теперь мера утверждена на уровне основного органа законодательной власти - в виде законопроекта.

В Берлине осквернили мемориал советским солдатамВ Трептов-парке в Берлине неизвестные осквернили мемориал советским солдатам, исписав его лозунгами антивоенного и антироссийского содержания. Надписи были обнаружены в ночь на 7 апреля, сообщает немецкий информационный портал t-online. Сейчас мемориал взят под охрану служащими полиции, ведется расследование инцидента. Посольство России в ФРГ опубликовало серию фотографий и несколько видеозаписей, снятых в Трептов-парке, выразив возмущение "вопиющим актом вандализма."Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - заявили российские дипломаты. Посольство РФ направило в МИД ФРГ ноту протеста с требованием устранить последствия, а также привлечь виновных в ответственности.

Россия перед голосованием о приостановке ее членства в Совете по правам человека (СПЧ) ООН распространила среди стран-участниц всемирной организации записку, в которой пригрозила им "последствиями", сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в совете. В записке, имеющейся в распоряжении CNN, говорилось: "Стоит отметить, что не только поддержка подобной инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие) будет рассматриваться как недружественный жест".

Украина и Россия сообщили о работе гуманитарных коридоровВласти Украины и России сообщили об итогах работы гуманитарных коридоров 7 апреля. По данным украинского вице-премьера Ирины Верещук, занимающей должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, за этот день эвакуированы 4676 человек. В Запорожье из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах доехали 3256 человек, в том числе 1205 мариупольцев и 2050 жителей городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области. Кроме того, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной в Луганской области были вывезены 1420 человек, добавила Верещук.В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что за истекшие сутки российские военные эвакуировали из "опасных районов Украины" в Россию 18 137 человек. Из Мариуполя, по его словам, в сторону РФ вывезли 2165 человек.

Генпрокурор Украины: В Бородянке из под завалов двух домов достали тела 26 погибшихВ городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух многоэтажных домов, попавших под обстрел, достали тела 26 погибших, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. "Сколько здесь будет жертв, трудно предсказать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. Генпрокурор отметила, что российские войска наносили авиаудары по Бородянке "вечером, когда дома было максимум людей". Целью атак, по ее словам, было "исключительно гражданское население - здесь нет ни одного военного объекта".

ЕС предлагает выделить еще 500 млн евро на вооружение для УкраиныПредседатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. "После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - написал Мишель в микроблоге Twitter, поблагодарив главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.https://twitter.com/eucopresident/status/1512136807466651653

Австралия передаст Украине 20 боевых бронетранспортеровАвстралия приняла решение передать Украине 20 боевых бронетранспортеров Bushmaster собственного производства для отражения российской агрессии в ответ на прямой запрос, поступивший из Киева.О "срочной поддержке в войне против России" украинский президент Владимир Зеленский просил 31 марта в ходе своего обращения к австралийскому парламенту.Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что его страна "ответит на этот призыв" украинского президента.Bushmaster способен защитить находяшихся в нем людей от мин и других взрывных устройств малой и средней мощности, а также осколков снарядов, выпущенных из артиллерийского и стрелкового оружия.Бронетраспортер может перевозить 10 военнослужащих, до трех суток находясь в полностью автономном режиме.Сообщается, что первые четыре машины, специально переоборудованные и выкрашенные в цвета украинского флага, отправятся из штата Квинсленд уже в пятницу.

"Русал" призывает расследовать убийства в БучеГазета Financial Times в пятничном номере обращает внимание, что "Русал" стала первой российской компанией, выступившей с призывом расследовать военные преступления в Украине.В отличие от многих других крупных российских экспортеров и своего основателя Олега Дерипаски, Русал не находится под санкциями. Война и реакция на нее мирового сообщества нанесли ущерб цепочкам поставок компании."Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", говорится в заявлении председателя совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда.Компания также призывает "к скорейшему мирному разрешению конфликта, чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержится конкретных обвинений в адрес одной или другой стороны в связи с событиями в Буче.Киев обвиняет российские войска в убийстве мирных жителей, Москва эти обвинения последовательно отвергает.

Минфин США расширил санкционный списокМинфин США объявил о расширении санкций против Москвы, добавив в черный список еще восемь российских граждан и 29 организаций.В числе предприятий, отрезанных от американского рынка и финансовых институтов, - "Объединенная судостроительная корпорация" и алмазодобывающая компания "Алроса".Кроме того, в список попали конструкторские бюро "Алмаз" и "Рубин", Балтийский завод, АО Невское ПКБ, АО "Адмиралтейские верфи" и другие.Персональные санкции введены в отношении главы совета директоров "Объединённой судостроительной корпорации" Георгия Полтавченко и ее генерального директора Алексея Рахманова.

Сенат США единогласно одобрил запрет на импорт российской нефтиВерхняя палата американского Конгресса поддержала законопроект о запрете ввоза из России любых энергоносителей.Как сообщает сайт Сената США, голосование было единогласным: принятие документа одобрили все 100 сенаторов от обеих партий.Незадолго до этого сенаторы так же единогласно поддержали лишение России и Беларуси статуса стран, которым оказывается наибольшее содействие в торговле.Кроме того, тот же законопроект повторно санкционирует санкции, ранее введенные "законом Магнитского" - для борьбы с коррупцией и против нарушений Москвой прав человека. В числе предусмотренных документом мер - запрет на выдачу виз и замораживание активов.Теперь документ осталось подписать президенту Джо Байдену.

Зеленский: в Бородянке все намного страшнее БучиКартина в освобожденной украинскими войсками Бородянке даже страшнее, чем в соседней Буче, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем телеобращении. "Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там всё значительно страшнее, еще больше жертв российских оккупантов", - сообщил президент."Что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские войска наделали в Мариуполе? - добавил Зеленский. - Там же на каждой улице может быть та же картина, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отвода российских войск".Украинский президент также добавил, что "быть смелым - это наш бренд", и вновь призвал международное сообщество ввести еще более разрушительные для российской экономики санкции.Упомянув о том, что Россия была исключена из Совета ООН по правам человека, Зеленский добавил, что "ничего общего с концепцией прав человека Россия давно не имеет".

Джо Байден: Россия теперь - страна-изгойПрезидент США Джо Байден сделал сильное заявление по поводу прекращения членства России в Совете по правам человека ООН."Я аплодирую принятому подавляющим большинством голосов сегодня решению вышвырнуть Россию из Совета по правам человека ООН. Это важный шаг международного сообщества, который вновь продемонстрировал, что путинская война превратила Россию в международного изгоя", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома."США и наши союзники и партнеры во всем мире работали на этот результат, потому что Россия систематически и грубо нарушает права человека. России не место в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования, Россия больше не сможет участвовать в работе Совета или распространять в нем свою дезинформацию, пока комиссия Совета расследует российские нарушения прав человека в Украине", - добавил он.

Британия: война в Украине вступила в новую фазуВойна в Украине вступила в "новую, иную фазу", - заявила в четверг министр иностранных дел Британии Лиз Трасс после консультаций с партнерами по НАТО.Сегодня Британия видит более концентрированное наступление российских войск, которому альянс договорился противодействовать, помогая укреплять украинскую оборону, сказала она."Путин сменил тактику, но его намерения остались прежними - захватить контроль над всей Украиной", - констатировала Трасс.Глава Форин-офиса добавила, что Британия тоже увеличит помощь Украине, но как именно - это пока решается.

Канада выделит Украине еще 800 млн долларов, ЕС - 550 млн Канадское правительство одобрило предоставление кредитных ресурсов Украине на миллиард канадских долларов (794 млн долларов США) через МВФ. Это обозначено в проекте федерального бюджета на 2022 год, опубликованном властями Канады в четверг. В проекте бюджета сказано, что деньги должны пойти на разрешение украинского гуманитарного кризиса и обеспечение работы украинского правительства. Кроме того, бюджет предусматривает предоставление военной помощи Украине на сумму в 500 млн канадских долларов. На днях бюджет должен быть одобрен парламентом страны. Евросоюз тоже выразил намерение выделить для Украины дополнительные резервы: на этот раз это 500 млн евро (550 млн долларов) на оружие. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг написал в "Твиттере", что после принятия этого пакета общая сумма европейской помощи Украине составит 1,5 млрд. евро.

Россия объявила о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН - что это значит?Россия досрочно прекратила свои полномочия в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в ответ на решение Генеральной ассамблеи ООН о приостановке участия РФ в Совете.Как мы сообщали ранее, Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о приостановке членства России в СПЧ в свете информации о массовых убийствах мирных граждан в Украине.Резолюция допускала пересмотр решения "в случае необходимости"."Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - заявил в пятницу зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.О том, что это означает на практике, Би-би-си спросила эксперта по международному праву, руководителя международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилла Коротеева.У Совета по правам человека ООН нет понятия "выход"В отличие от предусмотренной Конвенцией по правам человека более сложной и длительной процедуры выхода России из Конвенции и Совета Европы, резолюция ООН 2006 года о создании СПЧ вообще не содержит понятия "выход", и никакие обязательства, выплаты и процедуры не предусматривает, пояснил Коротеев.Полномочия России в Совете временные, они истекают в 2022 годуЗаявление о выходе России из СПЧ ООН ничего не меняет в ее положении и обязательствах по сравнению с решением Генеральной ассамблеи ООН о приостановке мандата России в СПЧ, объясняет эксперт. Дело в том, что до конца 2022 года в любом случае Россия не может участвовать в работе СПЧ ООН, а в конце года заканчивается ее временный мандат и будут новые выборы.Что дальше?Совет по правам человека состоит из 47 государств-членов ООН, которые избираются Генеральной ассамблеей. Будет ли Россия участвовать в новых выборах, из ее заявления о досрочном прекращении полномочий в СПЧ никак не следует, потому что в конце года ее полномочия и так прекратятся, подчеркнул эксперт.

Pink Floyd и "Бумбокс" записали совместную песню, посвятив ее УкраинеКультовая британская группа Pink Floyd, в составе Дэвида Гилмора и Ника Мейсона выложила в YouTube песню, записанную совместно с фронтменом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.Песня называется Hey Hey Rise Up и посвящена восстанию в Украине. Это первая оригинальная песня Pink Floyd после альбома Division Bell, вышедшего в 1994 году.Ранее группа в одном из своих составов, но без сооснователя Роджера Уотерса, осудила агрессию России против Украины.В интервью газете Guardian они заявили, что воссоздают группу, чтобы остановить войну. Гилмор тогда сказал, что увидел инстаграм-пост Хлевнюка с винтовкой у киевского собора Святой Софии."Очень сложная и раздражающая вещь - наблюдать за этой - невероятно сумасшедшей, несправедливой атакой крупной державы против независимой, мирной и демократической страны", - сказал он.По словам Гилмора, в Украине у него живут родственники, и он хорошо понимает боль и страдания этой страны.Сборы от продажи песни пойдут на нужды лишившихся крыши над головой из-за войны украинцев.Роджер Уотерс, чьи отношения с остальными участниками группы остаются натянутыми уже много лет, вскоре после начала войны также выступил с осуждением агрессии, назвав вторжение "гангстерским поступком", но вместе с тем осудил и "пропаганду, направленную на демонизацию России".

Джен Псаки: на один российский танк в Украине приходится 90 противотанковых системПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вечернем брифинге сказала, что США готовы и в будущем предоставлять вооружение Украине."Поставки оружия проходят почти каждый день. Только два дня назад мы объявили о поставке на 100 млн. долларов - это "Джавелины", критически важное оружие, которые украинцы применяют эффективно, чтобы бороться с россиянами, дать им отпор и защитить свою страну", - сказала она."На каждый российский танк в Украине США предоставили или готовятся предоставить по десять противотанковых систем", - отметила она. По ее словам, если учесть вклад союзников США, то отношение западных противотанковых систем к российским танкам в Украине составит 90 к 1."Украинские лидеры говорят нам, какие системы им нужны. Зачастую они предоставляют списки. Мы проходим по этим спискам, чтобы понять, что можем предоставить. Абсолютное большинство запросов мы удовлетворяем", - сказала она.Полностью брифинг Псаки на английском языке можно посмотреть ниже. Он начинается на таймкоде 1 час 45 минут.

Что доказывают радиоперехваты немецкой разведкиВ перехваченных немецкой разведслужбой BND радиопереговорах российских солдат, те, как пишут немецкие СМИ, обсуждают убийство мирных украинцев. Об этом пишет Дэмиен МакГиннесс (Би-би-си, Берлин)В германской разведке говорят, что связали содержание аудио с расположением тел убитых в Буче.В одной перехваченной записи россияне говорят о пытках людей с последующим их убийством.Еще в одной записи российский солдат говорит, что выстрелил в кого-то, ехавшего на велосипеде. Фотографии тела с велосипедом из Бучи облетели весь мир.Накануне разведка поделилась этими материалами с депутатами бундестага.Однако в беседе с агентством Рейтер неназванный источник в германской разведке сообщил, что находки в Буче подтверждаются спутниковыми съемками. "Радиоперехваты однозначно отнести к району Бучи нельзя", - говорит он.Официальный представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин располагает доказательствами вины российских военных в совершенных зверствах.Кроме того, из этих радиоперехватов следует, что за Россию в Украине воюют наемники из "группы Вагнера". Ранее об этом говорили британские военные.

ЕС одобрил новые санкции против РоссииПослы 27 стран ЕС одобрили дополнительные санкции против России, но подробности обещают только в пятницу.После того как главы государств ЕС поставят подписи под новым документом, Евросоюз официально объявит о постепенном отказе от российского угля, ограничит грузовые и морские перевозки из России и Беларуси, введет запрет на импорт водки и икры, еще сильнее прикроет экспорт технологий и оборудования, а также заморозит активы некоторых госбанков, сообщила Франция, председательствующая в ЕС.

"Рельсовая война": СМИ Беларуси сообщают о 80 нападениях на железную дорогуНа инфраструктуру белорусской железной дороги было совершено более 80 террористических атак, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на данные правоохранителей. Все они имели схожий почерк, говорится в сообщении МВД Беларуси. Об этом пишет Алина Исаченко из Русской службы Би-би-си.Накануне еще один государственный канал - ОНТ заявил о задержании четырех подозреваемых в диверсиях на железной дороге.На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ОНТ, один из задержанных говорит, что был участником “Плана Перамога” (инициатива белорусской оппозиции, в рамках которой якобы совершаются диверсии на железной дороге).На прошлой неделе провластные телеграм-каналы сообщили о задержании около 40 железнодорожников, якобы причастных к этим инцидентам: в соцсетях разместили их покаянные видео на фоне государственного флага.Вскоре после начала войны структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения.Вскоре стали поступать сообщения о диверсиях на железной дороге, или о “рельсовой войне” в Беларуси. Сообщество ушедших в оппозицию бывших силовиков Bypol неоднократно публиковало у себя отчеты об “очередных успешных акциях” по сбою работы железной дороги благодаря действиям “рельсовых партизан”.Такая же информация появлялась в телеграм-канале “Live. Сообщество железнодорожников”. Однако точный масштаб ущерба, причиненного железной дороге, пока оценить трудно.

Главное после завершения четверга, 7 апреля:✅Россия больше не член Совета ООН по правам человека. Сначала Генассамблея ООН приостановила ее членство из-за военных преступлений в Буче, а потом она и сама заявила, что досрочно слагает с себя полномочия члена совета (они бы и так закончились в конце года, а до тех пор действовала бы приостановка).✅Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал большое интервью британскому телеканалу Sky News. Помимо ретрансляции позиции Кремля по вопросам о массовых убийствах в Буче, разрушении Мариуполя и самой "спецоперации", Песков признал, что российская сторона потерпела значительные потери. Это первое признание такого рода из уст крупного российского чиновника.✅Кроме того, Песков предположил, что "спецоперация" в Украине (российские власти избегают слова "война" и даже наказывают за это), может завершиться в скором времени - возможно, уже через несколько дней. Это расходится с оценками НАТО: генсек альянса сегодня заявил, что миру нужно быть готовым к тому, что война может оказаться длительной.✅НАТО нарастит военную помощь Украине. По словам главы организации Йенса Столтенберга, на это согласились все члены альянса. Однако о поставках бронетехники или авиации, на которых настаивали Кулеба и президент Зеленский, речи не идет. Кроме того, ЕС и Канада заявили о предоставлении дополнительной военной помощи Украине - на 550 и 400 млн долларов соответственно.✅Неизвестный облил краской главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в вагоне поезда Москва-Самара. Злоумышленник выкрикнул, что сделал это "за наших пацанов". Красной краской ранее облили организатора "Артдокфеста" Виталия Манского.✅Три российские авиакомпании - “Аэрофлот”, AzurAir и UTair - попали под новые санкции США за то, что эксплуатируют американские самолеты в нарушение предыдущего раунда санкций.✅Эвакуация мирных жителей из Славянска и Краматорска на востоке страны железнодорожным транспортом стала невозможна после подрыва единственной ветки, ведущей оттуда.