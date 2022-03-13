Онлайн-визит к нотариусу. Как это происходит в Латвии?

Если по каким-то причинам вы не можете посетить нотариуса, Совет присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ) предоставляет возможность сделать это удаленно. Delfi рассказывает, как получить консультацию у нотариуса в онлайн-формате.

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На сайте latvijasnotars.lv можно получить видео-консультацию у нотариуса сразу же, если специалист доступен в онлайн-режиме.

С марта этого года в видеоконференциях с нотариусом применяется система для распознавания лиц с целью дополнительной безопасности. Для чего это сделано? Если во время видеозвонка нотариус плохо видит лицо клиента, он может запросить сравнить лицо получателя услуги с удостоверением личности с помощью latvijasnotars.lv.

До начала онлайн-визита нотариус может отправить запрос в виде ссылки на сайте latvijasnotars.lv для подтверждения личности. Нужно выбрать соответствующую опцию "Подтвердить свою личность" и тогда на экране появится QR-код. С помощью камеры смартфона код необходимо отсканировать и тогда на нем появится ссылка.

Далее следует перейти по ссылке и отсканировать свое удостоверение личности и лицо. Как только система подтвердит совпадение фотографии клиента и с его удостоверением личности, нотариус предоставит необходимые услуги.

Получение нотариальных услуг с помощью видеозвонка стало достаточно популярной услугой в Латвии в последние годы. Согласно данным СПНЛ, в 2021 году этой услугой воспользовались 6058 раз.