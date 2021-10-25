ООН призвала Латвию изменить свою политику в отношении мигрантов на границе с Беларусью

Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) Организации Объединённых Наций (ООН) призывает Латвию пересмотреть политику в отношении просителей убежища на латвийско-белорусской границе, сообщили агентству LETA в УВКБ.

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Управление подготовило доклад, который направлен Кабинету министров и Министерству внутренних дел. В нем отмечается, что УВКБ признает и понимает проблемы, с которыми Латвия сталкивается на границе с Беларусью, и согласно с опасениями латвийского правительства по поводу политизации миграции. В то же время, как указывает УВКБ, основное право просить убежища должно соблюдаться и в чрезвычайной ситуации.

УВКБ готово продолжать технические консультации с Латвией, чтобы найти правильное решение для людей, которым необходима международная защита и эффективный доступ к убежищу, и их заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в рамках справедливой и быстрой процедуры.

Как подчеркнули в управлении, хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать права лиц на въезд и пребывание в стране, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами.

Позиция УВКБ заключается в том, что страна, которая получает на границе просьбу об убежище, по крайней мере на время должна обеспечить прием просителя убежища, чтобы рассмотреть запрос, соблюдая право на убежище и принцип невыдворения, предусмотренные международным правом.

В связи с этим УВКБ рекомендует Латвии обеспечить прием на своей территории и доступность процедур предоставления убежища лицам, которые его просят, в полной мере соблюдая принцип невыдворения, в том числе во время чрезвычайной ситуации. Управление рекомендует внести изменения в распоряжение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, чтобы лицам, которые просят убежища в Латвии такая возможность была обеспечена.

Как сообщалось, ранее правительство в связи с потоком нелегальных мигрантов объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, а позже продлило ее до 10 февраля 2022 года.