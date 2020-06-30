Опасное здание: будет закрыто движение по улице Пейтавас в Старой Риге
Foto: F64

В связи с работами по предотвращению опасности здания со 2 июля до 1 сентября будет закрыто движение пешеходов и транспортных средств по улице Пейтавас, рядом со зданием по улице Пейтавас 7. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков в соответствии со схемой организаций сообщения.

Движение пешеходов и транспортных средств по улице Пейтавас может быть восстановлено ранее указанного срока, если работы будут выполнены раньше.

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