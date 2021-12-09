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Foto: facebook.com/mesuzvaresim

21 административный процесс, задержания, сотни публикаций в соцсетях и тысячи комментариев — таков итог первых дней турне депутата Сейма Алдиса Гобземса по Курземе, Земгале и Видземе. Это не предел: автобус Гобземса еще не был в Латгалии, а кульминация акции, которую политик назвал Rododendrs ("Рододендрон") запланирована на 13 декабря.

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Что происходит?


6 декабря Алдис Гобземс (в прошлом успешный адвокат, сейчас — лидер новой партии "Закон и порядок") начал турне по Латвии Katram & Katrai ("Каждому и каждой"). Автобус, в котором находятся сторонники политика, планирует посетить крупных 15 городов, а затем Гобземс проведет акции в 12 микрорайонах Риги. Завершится турне акцией протеста у Президентского замка 13 декабря.

Во время акции Гобземс проводит встречи со своими сторонниками и призывает их участвовать в "мирных протестах". В понедельник автобус Гобземса должен был посетить Курземе: Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. Уже утром депутат был задержан в Тукумсе (судя по видео в соцсетях, он сопротивлялся, когда его пытались посадить в полицейский автомобиль). Несколько часов спустя его отпустили. В небольшом городке Талси Гобземс мирно встретился с со своими сторонниками. Затем депутат был задержан еще дважды — сначала в Вентспилсе, затем, уже поздно вечером, в Лиепае. В итоге только в Курземе против политика было заведено 12 административных процессов в связи с нарушением требований "Закона о собраниях, пикетах и шествиях", мелким хулиганством и неподчинением требованиям сотрудников полиции. Кроме того, в Тукумсе начат уголовный процесс в связи с нападением на сотрудника полиции (подозреваемый пока не установлен).

Во вторник Гобземс со своими сторонниками посетил Кулдигу, Салдус, Добеле и Елгаву. "Земгальский" день прошел спокойнее: в этих городах задержаний не было. Но в среду вечером стало известно, что по итогам вояжа по Земгале количество административных процессов против Гобземса выросло на девять — то есть, всего 21.

Сам политик в среду путешествовал по Видземе — побывал в Сигулде, Цесисе, Валмиере и Смилтене. Оттуда информация о задержаниях и новых административных процессах пока не поступала. В соцсетях Гобземс выставлял видео со встреч, обещал поддержку полицейским и публиковал трогательные посты про то, какую любовь он ко всем испытывает и какую поддержку получает.

В четверг турне продолжится в Латгалии (Мадона, Резекне и Даугавпилс). Уик-энд предназначен рижским микрорайонам. На понедельник, 13 декабря, запланирована акция протеста у Рижского замка.

Чего добивается Гобземс?


Судя по лозунгам и используемой риторике, Гобземс концентрирует вокруг себя протестный электорат: людей, которые недовольны как связанными с пандемией Covid-19 ограничениями, так и ситуацией в стране в целом. Сам политик подтверждает это: в интервью Rīga24 он заявил, что акция Rododendrs объединит всех недовольных нынешней ситуацией в стране жителей Латвии. "Думаю, что там (13 декабря у Президентского замка — Ред.) будет очень большая часть общества, тысячи человек", — заявил он. Однако, судя по видеотрансляциям, на митинги в городах Курземе, в основном, собиралось несколько десятков человек.

Гобземс работает как на латышскую, так и на русскую аудиторию: в соцсетях он активно ведет аккаунты на обоих языках.

Во время встреч со своими сторонниками, а также в соцсетях Гобземс выступает против разделения общества на вакцинированных и невакцинированных (при этом теперь он уже не против прививок от Covid-19 как таковых, но против "обязательной вакцинации"); против коррупции в руководстве страны и против конкретно правительства Кришьяниса Кариньша. В частности, Гобземс утверждает, что у правительства есть неделя для того, чтобы подать в отставку.

Следует отметить, что Алдис Гобземс готов взять на себя формирование нового правительства и стать премьер-министром Латвии. В то же время, как свидетельствуют данные октябрьского опроса SKDS, Гобземс являлся самым неприемлемым для жителей Латвии кандидатом в премьеры — такого мнения придерживались 74,6% опрошенных. В том же октябре рейтинг партии "Закон и порядок" Гобземса составлял 2,2% (месяцем ранее — 3,7%). Падение рейтинга новой партии произошло на фоне ужесточения политики вакцинации и принятия решения о введении в конце октября локдауна.

Гобземс считает рейтинги SKDS "продажными".

Задержания Гобземса: законно ли действовала полиция?


До 11 января Латвия живет в режиме чрезвычайной ситуации. Это означает, что проведение многолюдных публичных собраний с большим риском распространения Covid-19 в стране запрещены. В то же время Алдис Гобземс — действующий депутат Сейма, а это предполагает неприкосновенность. Даже если депутат Сейма превышает скорость, то наказать его можно только после того, как это большинством голосов поддержит парламент.

29-я статья Сатверсме гласит, что депутата Сейма нельзя задержать, обыскать или как-то иначе ограничить его свободу, если на это не дал добро парламент. Причем в случае, если депутат задержан, то президиум Сейма должен быть проинформирован об этом в течение 24 часов.

Эксперт по конституционному праву Янис Плепс заявил LETA, что депутатская неприкосновенность не дает политику права "закончить уже начатое нарушение", а у полиции, соответственно, есть полномочия прекратить реализацию такого нарушения.

"Полиция должна выполнять свои полномочия для обеспечения общественного порядка", — указал юрист. В то же время Плепс признал, что конкретный случай с Гобземс в целом интересен с юридической точки зрении, поскольку практика действий в таких ситуациях только формируется. Плепс согласен с тем, что полиция, предотвратив совершение нарушение и задержав Гобземса в понедельник, должна была проинформировать Президиум Сейма и выяснить, как действовать дальше. У парламента и сейчас есть право дать оценку произошедшему — на уровне комиссии по мандатам, этике и заявлениям, Президиума или всего Сейма.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что он лично не отдавал приказ задерживать Гобземса. В каждом конкретном случае, по его словам, решения принимались на месте — полицейскими чинами более низкого ранга. Рукс не был на месте происшествия и поэтому не может поручиться, что все было в полном в порядке. Но он полагается на профессионализм коллег и готов нести полную ответственность за действия подчиненных. Если у Гобземса есть претензии к деятельности полиции, то он, как и любой гражданин, вправе обратиться в суд, подчеркнул Рукс.

Что дальше?


Очевидно, что Гобземс намерен продолжать свои акции как минимум до 13 декабря, когда самое массовое мероприятие должно пройти в центре Риги. В связи с задержаниями он обещает подать заявление в Генпрокуратуру.

Возможно, в рамках 21 начатого на этой неделе административного процесса на депутата будут наложены новые штрафы. После акции протеста "против принудительной вакцинации" 4 августа Гобземс был оштрафован на 350 и 2000 евро. За нарушения на самой массовой акции 18 августа общая сумма штрафов составила 6700 евро.

Пресс-служба Госполиции отмечает, что в связи с организованными Гобземсом акциями начато делопроизводство как в отношении организатора мероприятий, так и в в отношении посетителей.

Следует отметить, что предвыборная кампания в Латвии еще не началась. Выборы в 14-й Сейм пройдут в первую субботу октября 2022 года.

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