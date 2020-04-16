"Операцию отложили, случился инфаркт": врачи напоминают, что не могут долго работать удаленно

Из-за чрезвычайной ситуации многие были вынуждены отложить решение своих проблем со здоровьем на потом. Это приведет к массовому обострению хронических заболеваний, пишет Latvijas avīze.

"Многие из-за объявленного в стране чрезвычайного положения откладывают решение проблем со здоровьем на более позднее время. Люди стараются не обращаться к специалистам, работающим амбулаторно, а также к семейным врачам. Когда установленные Минздравом ограничения будут сняты, безусловно последует большая волна обострений хронических заболеваний. Это будет тяжело, даже тяжелее "Covid-19"", — считает семейный врач из Скулте Рейнис Силиньш.

Семейный врач Айнис Дзалбс из Стальгене сказал, что пока что врачи справляются с работой удаленно, но если и после 12 мая придется продолжать такой формат, справляться они перестанут. "Нереально несколько месяцев оказывать услуги медицинского ухода удаленно и без помощи специалистов. Консультации специалистов должны быть очными".

По словам рижского семейного врача Андриса Бауманиса, сейчас действуют только срочные направления на исследования. Их нужно выполнять в течение 24 часов. Как считает Бауманис, специалистов следует снабдить респираторами и выпускать на работу.

В больнице им. Страдиня недавно ввели телефон, по которому семейные врачи могут позвонить и проконсультироваться. Кардиолог больницы Карлис Трушинскис рассказал, что по телефону консультируют и семейных врачей, и пациентов. "Мы уделяем внимание тем, кто ждет процедур по расширению кровеносных сосудов. Таких пациентов в день 10-20. Если мы констатируем, что симптомы выраженные и состояние сосудов критическое, то предлагаем человеку все же приехать в больницу и провести процедуру срочно. Уже есть несколько примеров, когда отложили операцию для пациентов из группы высокого риска, а у них случился инфаркт миокарда".

В больнице Страдиня индивидуально рассматривают каждый случай. Если необходимо лечение, чтобы предотвратить инвалидность, человека лечат. Это решается вместе с семейным врачом. Однако без диагностики невозможно расширить круг пациентов, которым необходимо плановое лечение.

Руководитель Центра радиологической диагностики Восточной клинической университетской больницы Мара Эпермане боится, что после прекращения режима ЧС будет большой наплыв пациентов, потому что многим пришлось временно отказать в обследовании, так как они не соответствовали критериям Минздрава. Например, в случае хронических болей в спине или в коленях и других случаях, которые не считаются срочными.

15 апреля министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что рассматривается возобновление некоторых амбулаторных услуг. Но проблема усложняется тем, что часто медработники оказывают и амбулаторные, и стационарные услуги, что создает риск переноса инфекций.

Как сообщалось, 25 марта Миздрав распорядился ограничить предоставление услуг здравоохранения в период чрезвычайного положения.