Оперативную информацию об отмененных рейсах теперь можно смотреть на сайте Дирекции автотранспорта

Пассажиры региональных автобусов смогут проверить, не отменен ли их рейс, на сайте Дирекции автотранспорта.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Обязанность перевозчика — разместить эту информацию на сайте, как только будет известно об отмене рейса.
Пассажирам будет доступна таблица, где будет появляться информация об отмененных рейсах на текущий и на следующий день. Там будет указан номер маршрута, название рейса, время, перевозчик и причина отмены. В дальнейшем планируется сделать возможность подписаться на получение такой информации в автоматическом режиме.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.