Оперативную информацию об отмененных рейсах теперь можно смотреть на сайте Дирекции автотранспорта
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Пассажиры региональных автобусов смогут проверить, не отменен ли их рейс, на сайте Дирекции автотранспорта.

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Обязанность перевозчика — разместить эту информацию на сайте, как только будет известно об отмене рейса.

Пассажирам будет доступна таблица, где будет появляться информация об отмененных рейсах на текущий и на следующий день. Там будет указан номер маршрута, название рейса, время, перевозчик и причина отмены. В дальнейшем планируется сделать возможность подписаться на получение такой информации в автоматическом режиме.

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