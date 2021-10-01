Оператор: телефонные мошенники стали использовать новый метод звонков для выманивания денег

На этой неделе телефонные мошенники массово начали практиковать новый метод мошенничества, копируя и используя существующие латвийские номера мобильных телефонов, поэтому оператор мобильной связи Bite призывает жителей проявлять бдительность.
Как отмечает оператор, звонки чаще всего совершаются через зарубежную сеть с дублированием латвийских номеров. Мошенники, которые используют этот метод, представляются сотрудниками банка и говорят по-русски. Компания отмечает, что этот метод отличается особой хитростью, поскольку если вы решите перезвонить, то вам ответят не мошенники, а реальные люди в Латвии, чьи номера были использованы в мошеннических целях.
Важно, что во время звонка у абонента высвечивается на экране существующий латвийский номер мобильного телефона с кодом +371, однако мошенники продублировали этот номер телефона только на время звонка, используя IP-телефонию и сложную систему шифрования. Чаще всего такие звонки передаются в Латвию через зарубежные мобильные сети. В силу всех этих обстоятельств операторам мобильной связи очень сложно блокировать такие звонки.
Оператор мобильной связи Bite предупреждает, что методы, которые используются телефонными мошенниками, быстро развиваются, поэтому очень важно оперативно информировать и предупреждать общественность о подозрительных звонках.
В компании отметили, что для предотвращения мошеннических действий операторы уже сейчас тесно сотрудничают с ответственными органами в Латвии, с международными операторами мобильной связи и с Государственной полицией.