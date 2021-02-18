Операторы 112 смогут сразу определять по GPS, откуда шел вызов
Foto: Surrey County Council News / cc

Систему приема звонков по номеру 112 реорганизуют так, чтобы помощь добралась до человека как можно быстрее. Звонок больше не будут переадресовывать другой службе, местоположение человека, который не может назвать точный адрес, будут определять с помощью GPS, а также появится приложение, в котором можно будет отправить оперативным службам фото и видео с места происшествия. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Министерство внутренних дел.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас, когда человек звонит по номеру 112, его звонок переадресовывают нужной оперативной службе, и ему приходится по второму разу объяснять ситуации. Из-за этого теряется драгоценное время.

Будет создан единый контактный центр 112 и разработана двухуровневая модель обработки звонков. Операторы первого уровня будут выяснять местонахождение человека, причину звонка и службу, которой нужно передать информацию. Все будет записано на единой электронной карте, которая будет автоматически пересылаться всем необходимым оперативным службам.

На втором уровне обработки информации оперативные службы получают электронную карту и отправляют экипаж на место. Если человек повторно звонит в 112 с вопросом, когда же прибудет помощь, оператор сможет ответить, насколько далеко находится экипаж.

Благодаря системе "Advanced Mobile Location" (AML) оперативные службы смогут определить местонахождение звонившего с точностью до 50 метров. Это система будет использовать GPS или переданную по локальной сети Wifi информацию.
В проекте также создание мобильного приложения, в котором службе 112 можно будет отправлять фотографии и небольшие видео с места происшествия.

Будет отдельно разработан функционал для людей с особыми потребностями, чтобы они могли сообщать о случившемся несчастном случае.

Проект планируется реализовывать с 2022 по 2024 год, на это потребуется 304 000 евро каждый год. Колл-центр будет реорганизован на деньги из Госбюджета, а техническое решение для реализации остальных функций профинансирует Европейский фонд регионального развития.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Ādažu nov.,
455 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Talsu nov.,
178 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Engures nov.,
800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Ādažu nov.,
197 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€