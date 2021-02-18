Операторы 112 смогут сразу определять по GPS, откуда шел вызов

Систему приема звонков по номеру 112 реорганизуют так, чтобы помощь добралась до человека как можно быстрее. Звонок больше не будут переадресовывать другой службе, местоположение человека, который не может назвать точный адрес, будут определять с помощью GPS, а также появится приложение, в котором можно будет отправить оперативным службам фото и видео с места происшествия. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Министерство внутренних дел.

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Сейчас, когда человек звонит по номеру 112, его звонок переадресовывают нужной оперативной службе, и ему приходится по второму разу объяснять ситуации. Из-за этого теряется драгоценное время.

Будет создан единый контактный центр 112 и разработана двухуровневая модель обработки звонков. Операторы первого уровня будут выяснять местонахождение человека, причину звонка и службу, которой нужно передать информацию. Все будет записано на единой электронной карте, которая будет автоматически пересылаться всем необходимым оперативным службам.

На втором уровне обработки информации оперативные службы получают электронную карту и отправляют экипаж на место. Если человек повторно звонит в 112 с вопросом, когда же прибудет помощь, оператор сможет ответить, насколько далеко находится экипаж.

Благодаря системе "Advanced Mobile Location" (AML) оперативные службы смогут определить местонахождение звонившего с точностью до 50 метров. Это система будет использовать GPS или переданную по локальной сети Wifi информацию.

В проекте также создание мобильного приложения, в котором службе 112 можно будет отправлять фотографии и небольшие видео с места происшествия.

Будет отдельно разработан функционал для людей с особыми потребностями, чтобы они могли сообщать о случившемся несчастном случае.

Проект планируется реализовывать с 2022 по 2024 год, на это потребуется 304 000 евро каждый год. Колл-центр будет реорганизован на деньги из Госбюджета, а техническое решение для реализации остальных функций профинансирует Европейский фонд регионального развития.