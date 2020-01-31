Операторы мобильной связи: В переходный период Брекзита условия роуминга не изменятся

На время переходного периода выхода Великобритании из ЕС останутся в силе прежние условия роуминга для стран Европейского союза, сообщает LETA. Переходный период начнется сегодня ночью и завершится 31 декабря.

Операторы мобильной связи Bite Latvija, LMT и Tele2 сообщили агентству, что до конца года никаких изменений в роуминге между ЕС и Великобританией не будет. Находясь в Великобритании и звоня абонентам в этой стране условия останутся прежними.

Как уже сообщалось, сегодня 31 января, после 23:00 по Гринвичу, Великобритания покинет ЕС. Переходный период завершится 31 декабря. До тех пор на Великобританию будут относиться правовые нормы ЕС. Граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС в 2016 году.