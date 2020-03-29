Операторы связи обязаны предоставлять данные о местоположении больных Covid-19 и их контактных лиц

Операторы связи отныне обязаны предоставлять данные о местоположении инфицированных SARS-CoV-2 и их контактных лиц. Такое решение сегодня принял Кабинет министров, сообщает LETA.

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Данные смогут запрашивать Государственная полиция и Центр по профилактике и контролю заболеваний для эпидемиологического расследования и, чтобы убедиться в правдивости информации, предоставленной пациентом. Речь идет о номере телефона и местоположении.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля установлена чрезвычайная ситуация. Запрещены публичные мероприятия, собрания больше двух человек или членов одной семьи, а также закрыты школы и вузы.