Операторы связи обязаны предоставлять данные о местоположении больных Covid-19 и их контактных лиц
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Операторы связи отныне обязаны предоставлять данные о местоположении инфицированных SARS-CoV-2 и их контактных лиц. Такое решение сегодня принял Кабинет министров, сообщает LETA.

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Данные смогут запрашивать Государственная полиция и Центр по профилактике и контролю заболеваний для эпидемиологического расследования и, чтобы убедиться в правдивости информации, предоставленной пациентом. Речь идет о номере телефона и местоположении.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля установлена чрезвычайная ситуация. Запрещены публичные мероприятия, собрания больше двух человек или членов одной семьи, а также закрыты школы и вузы.

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