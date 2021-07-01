Оплаченную государством кислородную терапию можно будет получать на дому
Foto: Shutterstock

Пациенты с хронической дыхательной недостаточностью смогут получать кислородную терапию на дому, сообщает LETA.

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Для этого им нужно будет обратиться к семейному врачу, который, в свою очередь, отправит к специалисту — кардиологу или пульмонологу — который проведет анализы и оценит необходимость долговременной кислородной терапии.

Получив заключение специалиста, пациенты смогут обратиться в Центр технических вспомогательных средств реабилитационного центра "Вайвари", который будет координировать обеспечение кислородными концентраторами.

Планируется, что в 2021 году кислородную терапию получат около 600 пациентов — например, онкологические больные и пациенты с хронической обструктивной болезнью легких.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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