Оплаченную государством кислородную терапию можно будет получать на дому

Пациенты с хронической дыхательной недостаточностью смогут получать кислородную терапию на дому, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для этого им нужно будет обратиться к семейному врачу, который, в свою очередь, отправит к специалисту — кардиологу или пульмонологу — который проведет анализы и оценит необходимость долговременной кислородной терапии.

Получив заключение специалиста, пациенты смогут обратиться в Центр технических вспомогательных средств реабилитационного центра "Вайвари", который будет координировать обеспечение кислородными концентраторами.

Планируется, что в 2021 году кислородную терапию получат около 600 пациентов — например, онкологические больные и пациенты с хронической обструктивной болезнью легких.