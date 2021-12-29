Оплаченный визит семейного врача на дом стал доступен большему числу жителей
Foto: LETA

Кабинет министров расширил круг людей, у который есть право на оплаченный государством визит семейного врача на дом. Об этом говорится в поправках к правилам кабинета министров "Организация и порядок оплаты услуг в сфере здравоохранения" рассмотренных на заседании правительства.

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В описании поправок объясняется, что люди, которые живут в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, часто подвержены повышенному риску. Обращение в медицинское учреждение, особенно во время пандемии Covid-19, повышает риск для эпидемиологической безопасности — как для пациентов, так и для медицинских работников.

Чтобы обезопасить этих людей, они также получат возможность бесплатного визита семейного на дом. Это означает, что теперь государство будет оплачивать визит семейного на дом детям, людям с инвалидностью первой группы, людям старше 80 лет, тем, кто нуждается в паллиативной помощи, людям, которым необходима длительная искусственная вентиляция легких, больным гриппом во время эпидемии гриппа, а также людям, умершим в домашних условиях (чтобы констатировать смерть).

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