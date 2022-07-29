Оплатили стоянку и получили штраф. Почему у Каменного моста можно парковаться только с пропуском Рижской думы?

28 июля пользователи соцсетей стали тревожиться о штрафах, которые теперь выписывают за парковку на набережной возле Каменного моста. Поводом для беспокойств стало тикток-видео депутата Рижской думы от оппозиции Константина Чекушина, который также поделился фотографиями с место событий. Депутат задался вопросом, почему у рижан отбирают парковку. DELFI связался с Рижской думой, чтобы выяснить, что произошло — приводим комментарии.

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28 июля, когда появилась публикация Чекушина, не произошло ничего нового — изменения в месте для стоянки Рижская дума ввела еще в начале весны, в связи с открытием Центра поддержки беженцам на Калькю, 1.

Изменения на улице Калькю 1 и Набережной 11 ноября вступили в силу 21 марта, и будут действовать, пока работает Центр поддержки жителей Украины, — объяснила порталу DELFI представительница отдела коммуникации Рижской думы Лелде Рудзика.

Изменения предусматривают, что на островке напротив улицы Калькю 1 в рабочие дни с 08:00 до 19:00 оставлять свои автомобили могут только посетители Центра поддержки жителей Украины, у которых есть разовое разрешение на парковку, выданное Рижской думой.

В связи с этим парковки на Набережной 11 ноября, у въезда на Каменный мост с левой стороны, преобразовали из платных парковочных мест в стоянку с разрешениями. А именно с 07:00 до 17:00 там можно парковаться только с разрешениями Рижской думы.

Об изменениях сообщают соответствующие дорожные знаки и пояснения у автоматов для оплаты парковки.

В Рижской муниципальной полиции отметили, что следить за изменениями и следовать указаниям дорожных знаков — обязанность участников движения. Штрафы выписывают тем автоводителям, которые паркуют машины, нарушая предписание знаков.

Парковку можно использовать только с разрешениями по рабочим дням с 7:00 до 17:00 — а в остальное время она доступна бесплатно всем жителям города и гостям.