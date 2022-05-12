Оппозиции Рижской думы не удалось собрать подписи для отставки мэра Стакиса

“Оппозиции пока не удалось собрать подписи для созыва внеочередного собрания Рижской думы и отставку мэра Риги Мартиньша Стакиса”. Об этом агентству LETA сообщил руководитель фракции “Согласие” в Рижской думе Константин Чекушин.

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Он указал, что фракция депутатов Рижской думы от "Честь служить Риге" не считает необходимым отстранение от должности Мартиньша Стакиса, который несет ответственность за ущемление чести и достоинства рижан и разжигание межнациональной розни. Вчера руководитель "Честь служить Риге" Юрис Радзевич заявил, что его фракция не подпишет призыв собрать внеочередное собрание.

Руководитель фракции "Русский союз Латвии" (LKS) Мирослав Митрофанов сообщил агентству LETA, что LKS обещал "Согласию" поддержать требование созвать внеочередное собрание, но сейчас обещание приостановлено, так как депутаты "Согласия" не выполнили свои обещания перед LKS.

После возложения цветов 9 и 10 мая к памятнику в парке Победы фракция депутатов Рижской думы от "Согласия" осудила действия руководства Рижской думы и призвала депутатов выразить недоверие мэру Риги Стакису, потребовав его отставки.