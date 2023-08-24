Оппозиции снова не удалось свергнуть Барташевича

В четверг оппозиция Резекненской городской думы в очередной раз не смогла свергнуть председателя Александра Барташевича, хотя под его руководством город в настоящее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщает агентство LETA.

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Сегодня пятью голосами "за" и семью "против" предложение об отстранении Барташевича от должности было отклонено. Один депутат в заседании не участвовал. Аналогичное распределение голосов наблюдалось и при предыдущих голосованиях по этому вопросу.

Запрос об отстранении Барташевича от должности подали пять депутатов от оппозиции - Инара Гроце, Язеп Корсакс, Волдемар Платацис, Юрис Гунтис Вяксе и Янис Зелтиньш.

Свой запрос депутаты-оппозиционеры обосновали тем, что в сложных для города финансовых условиях ошибки, допущенные в работе самоуправления, не ищутся и не анализируются, поэтому нет уверенности, что под руководством нынешнего председателя удастся вывести город из финансового кризиса.

Депутаты от оппозиции утверждают также, что руководство думы не предоставляет им полной информации, в том числе о масштабах бюджетного кризиса. Платацис сообщил, что до сих пор везде сообщалось о дефиците 3,9 млн евро в городском бюджете, а вчера на внеочередном заседании были озвучены совсем другие цифры - примерно 6 млн евро.

Барташевич со своей стороны заявил, что оппозиция не ценит того, что было сделано под его руководством, и что легко ничего не делать и только критиковать. Председатель также раскритиковал оппозицию за блокирование полезных для города и прибыльных проектов, таких как СПА-центр и индустриальный парк.

Оппозиция на это возразила, что Барташевич искажает факты - строительство индустриального парка поддержали и депутаты от оппозиции.

23 февраля этого года оппозиция уже инициировала голосование за отставку Барташевича, но и тогда мэру удалось сохранить свой пост.

Как сообщалось ранее, в бюджете города Резекне в этом году не хватает 3,9 миллиона евро, о чем было объявлено в конце июля. Мэр Резекне до сих пор отрицал свою ответственность и ответственность руководства думы.