Оппозиционный политик: проходящие коалиционные переговоры — это только борьба за власть

В переговорах о формировании новой правящей коалиции в настоящее время идет только борьба за власть, должности и удовлетворение личных амбиций, такое мнение высказал Викторс Валайнис, член Союза "Зеленых" и крестьян (СЗК) в интервью Латвийскому радио. На данный момент СЗК еще не пригласили на коалиционные переговоры, поэтому она все еще может оставаться в оппозиции.

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По мнению Валаиниса, кандидат в премьер-министры от "Нового единства" Кришьянис Кариньш, пытаясь протащить в правительство "Прогрессивных", лишь пытается укрепить свое место.

Валайнис уверен, что единственным жизнеспособным правительством будет то, в которое войдет СЗК, однако политик не ответил прямо на вопрос, каковы его шансы на попадание в правящую коалицию с учетом негативного отношения других партий.

Также Валайнис неоднократно заявлял, что представляемая им политическая сила не откажется от сотрудничества с Айварсом Лембергсом, который находится под судом за коррупционные преступления и включен в санкционный список США. Отказаться от этого сотрудничества означало бы идти против воли его избирателей.