Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян выступает против принудительной вакцинации
Foto: Saeimas administrācija

Правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) не поддерживает намерение правительство принудить к вакцинации против Covid-19 педагогов и работников других сфер, сообщает LETA.

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При этом правление СЗК призывает ответственных министров и все правительство активно работать над тем, чтобы содействовать вакцинации против Covid-19 всего общества. СЗК подчеркивает, что считает вакцинацию доступным средством борьбы с ограничением распространения Covid-19.

"Вместо того, чтобы разъяснять жителям существенные вопросы и образовывать, давая зная о вакцинации и сфере общественного здоровья, правительство продолжает политику запугивания", — заявил председатель правления СЗК Эдгарс Таварс.

По его мнению, негативное отношение большой части общества к вакцинации связано с недоверием к власти, и это очень явно стало видно именно в ходе процесса вакцинации.

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LETA

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LETA
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