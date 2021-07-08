Оппозиция говорит "нет" обязательной вакцинации; нельзя исключать референдум

Парламентская оппозиция заявляет, что не поддержат предложение правящей коалиции об обязательной вакцинации, когда соответствующий законопроект придет на утверждение в Сейм. Лидеры оппозиции указывают на то, что низкие темпы вакцинации — свидетельство недоверия жителей правительству. В Сейме правящей коалиции может противостоять конституционное меньшинство, которое вправе как минимум притормозить принятие решения, а как максимум — довести ситуацию до созыва референдума.

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Недоверие к правительству — причина антипривочных настроений

7 июля правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) заявило, что не поддерживает намерение правительство принудить к вакцинации против Covid-19 педагогов и работников других сфер. СЗК призвало ответственных министров и все правительство активно работать над тем, чтобы содействовать вакцинации против Covid-19 всего общества. При этом СЗК подчеркивает, что считает вакцинацию доступным средством борьбы с ограничением распространения Covid-19. В

По мнению главы правления СЗК Эдгара Таварса, негативное отношение большой части общества к вакцинации связано с недоверием к власти, что стало очевидным в последнее время. "Вместо того, чтобы образовывать жителей, давая им знания о вакцинации, правительство продолжает политику запугивания", — заявил Эдгарс Таварс.

Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович комментирует ситуацию еще резче: "Нынешнее правительство добилось того, чего не удавалось ни одному предыдущему — тотального недоверия. И чем настойчивее правительство призывает вакцинироваться, тем быстрее растет число "антипрививочников", тем быстрее растет сопротивление. Эти настроения в обществе могут стать взрывоопасными в сочетании с политическими инициативами "антипрививочников".

По словам Урбановича, большинство членов "Согласия" поддерживают вакцинацию, но выступают исключительно за то, чтобы этот процесс был добровольным. "Мы ни в какой форме не поддержим правительственные законопроекты, предусматривающие обязательную вакцинацию", — заявил Урбанович.

Угроза референдума

"Совершенно ясно, что обязательная вакцинация, запреты на профессию и тому подобные вещи — это атрибуты тоталитарной власти. Конституцию нельзя растягивать как старый чулок, чтобы "правовым путем" внести в основной закон то, что было бы выгодно правительству. А сколько будет стоить такая акция по наказанию? Сколько — судебные процессы, сколько — пособия намеренно созданным безработным? Или тем, кто будет уволен, не собираются платить пособия на выживание? В конце концов ведь у нас в стране избыток педагогов, медиков, социальных работников? Кто будет выполнять работу за них? Понимает ли правительство, какой хаос оно может создать в государстве, если ситуация дойдет до референдума "за или против вакцины от Covid-19?", — задается вопросом в своем заявлении Янис Урбанович.

72-я статья Сатверсме гласит, что у президента страны есть право приостановить публикацию закона на два месяца. Публикацию закона президент должен остановить, если об этом попросит не менее трети депутатов Сейма. Это право президент или треть депутатов парламента могут использовать в течение 10 дней с момента утверждения закона Сеймом. При такой ситуации оспариваемый закон отдается на народное голосование, если этого потребуют 10% от всех избирателей страны. Если в течение вышеупомянутых двух месяцев такой запрос не поступит, то по истечении этого срок закон публикуется. Всенародное голосование также не состоится, если Сейм еще раз проголосует за этот закон, и "за" выскажутся не менее трех четвертей от общего числа депутатов (75 из 100).

У правительства есть время на раздумья

Янис Урбанович отметил, что, в Сейме против обязательной вакцинации наверняка выступит так называемое конституционное меньшинство — не менее 34 депутатов (треть парламента).

Во фракции "Согласия" — 19 депутатов, СЗК — 10 депутатов. Заместитель оппозиционной фракции KPV.LV, насчитывающей 6 депутатов, Эрик Пуценс сегодня распространил в Twitter видеобращение, в котором заявил, что будет голосовать против законопроекта о принудительной вакцинации и призовет к этому коллег. Парламент этого созыва — еще и рекордсмен по числу независимых депутатов: их 18. И как среди "независимых" — герой "антипрививочников" Алдис Гобземс, Юлия Степаненко и другие.

Напомним, также, что сейчас в комиссиях Сейма рассматривается инициатива "Вакцинация по-прежнему должна быть добровольной", под которой по положению на 8 июля подписались более 35 тысяч жителей.

В случае, если правительство все же передаст на рассмотрение в Сейм законопроект об обязательной вакцинации, то голосов попросить президента не провозглашать закон — хватит.

"Я очень не хочу, чтобы до этого дошло… Поэтому я призываю правительство — одумайтесь!", — говорит лидер "Согласия".

6 июля Кабинет министров принял концептуальное решение ввести обязательную вакцинацию для работников ряда сфер (здравоохранение, образование, социальный уход), а также закрепить за работодателями право увольнять сотрудников, отказавшихся от прививки. Концептуальное решение в ближайшие недели обретет форму закона, который правительство, утвердив, передаст на утверждение в Сейм. В поручении министерствам подготовить свои предложения к закону подчеркивалось, что необходимо тщательно проверить, соответствуют ли поправки Конституции.