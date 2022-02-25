Оппозиция назвала тех, кто несет ответственность за ошибки в условиях кризиса Covid-19

По мнению оппозиции, политическую ответственность за недочеты в управлении кризисом Covid-19 несут бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле (АР!), премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), нынешний министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) и министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство").

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На этих членов правительства указал как минимум один оппозиционный депутат, работающий в парламентской комиссии по расследованию недочетов деятельности по борьбе с Covid-19.

Коалиция со своей стороны обвинила оппозицию в том, что она тормозила реализацию решений по преодолению кризиса.

Бывший министр экономики, оппозиционный депутат Ральф Немиро подчеркнул, что парламентская комиссия по расследованию не выполнила свою задачу, поскольку лица, несущие политическую ответственность за ошибки, официально названы не будут. Политик считает, что ответственность нужно взять на себя экс-министру здравоохранения Винькеле, которая уже снята с должности, второй ответственный — министр финансов Рейрс, поскольку "поддержка не оказывалась своевременно", что негативно повлияло на затронутые кризисом отрасли и работников.

Депутат Виктор Валайнис (СЗК) считает, что Винькеле несет ответственность за недостаточное количество закупленных вакцин. По мнению политика, премьер Кариньш избегает личной ответственности, учреждая различные рабочие группы.

Валерий Агешин ("Согласие") указал на неадекватные действия правительства по введению нелогичных ограничений в отношении торговли и занятий спортом, странные списки "разрешенных и запрещенных товаров", эпопею с закупкой вакцин. По мнению Агешина, политическую ответственность должна взять на себя Винькеле, а затем Кариньш — как премьер.

Депутат Ивар Зариньш ("Согласие") считает, что ресурсы, выделенные на деятельность парламентской комиссии по расследованию были растрачены впустую, поскольку ответственные политики не названы официально.

Самый большой вклад парламентского расследования — анализ недочетов и выработка рекомендации на будущее, считает глава парламентской комиссии Сейма по расследованию Рихард Козловскис ("Новое Единство"). Окончательный отчет будет рассмотрен на пленарном заседании Сейма в четверг.

Как ранее сообщалось, большинство депутатов парламентской следственной комиссии решило не называть конкретных имен политических деятелей, ответственных за ошибки при закупке вакцин от Covid-19 на ранних стадиях пандемии и за неудачи в борьбе с пандемией в целом. Большинство в коалиции — у правительственных партий.