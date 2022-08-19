Оппозиция: нельзя отказывать во временных ВНЖ россиянам, бегущим от Кремля

Оппозиционные партии, представленные в Сейме — "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — заявили, что не следует отказывать во временных ВНЖ гражданам России и Беларуси, вынужденным бежать из своих стран из-за преследований власти.

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Лидер "Согласия" Янис Урбанович в своем заявлении называет россиян, которые были вынуждены уехать из своей страны — в том числе, журналистов — союзниками.

"Они сделали трудный для каждого личный выбор, уехав из своего дома. Они критически относятся к российской власти. Возможно, ментально они покидают Россию медленнее, чем уехали из нее физически… Но они союзники, инструмент, как сделать Россию лучше", — говорит Урбанович: "Отнять виды на жительство, не выдавать визы, выдворить, запретить — от всех этих предложений больше попахивает предвыборными аргументами, а не соображениями безопасности".

Руководитель парламентской фракции СЗК Улдис Аугулис, в свою очередь, заявил LETA, что к людям, которые были вынуждены бежать из своей страны, должны применяться исключения, дающие возможность продлевать ВНЖ. В целом СЗК еще собирается оценить проект поправок к Иммиграционному закону, подготовленный Министерством внутренних дел.

Как уже сообщилось, законопроект МВД предусматривает, что до 30 июня 2023 года не будут продлеваться временные ВНЖ гражданам России и Беларуси, за исключением особых случаев.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Кабинету министров и Сейму.